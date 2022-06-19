一張圖看天氣！未來一周天氣分兩階段 降雨熱點曝光
中央氣象局表示，未來一周天氣分為兩階段，周一、周二為多雲到晴，南部、東南部清晨有零星雨，大台北、東北部、山區午後有局部雷雨；周三至周日高壓逐漸增強，各地主要為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區有局部雷雨。
氣象局表示，周一、周二西南風轉南風，南部、東南部清晨至上午，偶有與陸風輻合的零星雨勢，各地主要為多雲到晴，溫度攀升。大台北、東北部、各地山區有午後局部雷陣雨，大台北和宜蘭主要由雪山山脈一帶發展起來，大台北東側、南側及宜蘭北面影響較多。
此外，東南部地區有焚風發生的機率，雙北、中南部近山區河谷、花東縱谷注意高溫。
周三至周日太平洋高壓增強並影響，各地天氣更好，晴到多雲。各地山區有午後短暫雷陣雨，中南部、東南部近山區也稍微留意。各地持續高溫炎熱。
氣象局提醒，午後山區降雨機率提升，要留意氣象局最新天氣資訊，烈日當頭要多補水；於溪河、海濱戲水要特別注意安全，並隨時留意天氣變化：山區活動留意天氣轉變。
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