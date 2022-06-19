大雷雨警戒範圍擴大 北北基苗栗南投慎防劇烈降雨

氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、大台北地區及苗栗至桃園、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區、宜蘭縣山區。

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，苗栗縣、南投縣持續至下午4時30分，台北市、基隆市、新北市持續至下午4時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，以及低能見度。

氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪河水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。