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巨城獨家快閃！「樂本甜」招牌蛋糕捲「愛柒」厚餡芋泥

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新竹巨城購物中心推出桃園、台南的話題甜點店接力快閃。圖／巨城提供
新竹巨城購物中心推出桃園、台南的話題甜點店接力快閃。圖／巨城提供

透過快閃不斷保持話題新鮮感的新竹巨城購物中心，炎炎夏日除了有8樓推出的「泰想念」泰國美食展，集結超過500項泰國特色商品，還有來自桃園、台南的話題甜點店獨家快閃。

巨城甜點名店快閃不間斷，4樓推出來自桃園以招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲聞名的「樂本甜」，多款台灣茶與在地水果完美融合的蛋糕捲令人垂涎，獨家快閃活動推出蛋糕捲兩捲9折，滿額還可享加價購限定芒果奶酪。

7樓則有來自台南的「愛柒Ai Chi」，主打超人氣傳統美食厚餡芋泥黑紫米糕，僅靠工作室自取面交仍有高評價與買氣，快閃期間推出巨城獨家限定「濃茶鐵觀音奶酥吐司」，單筆消費滿300元即可摸彩享現金折抵、買一送一等優惠。

瞄準畢業生及期末考後的放鬆玩，8樓「湯姆熊歡樂世界」推出單筆兌幣600元即贈100元、出示湯姆熊VIP再加贈50元；「大魯閣棒壘球打擊練習場」主題日強勢回歸，周一到周五分別推出學生日、女生日、棒壘球數加碼日、保齡球紅瓶日，各種超值優惠方案。

另外，因應六月結婚季，中壢SOGO即日起至6月26日在10樓特別活動廳舉辦婚禮囍市集，聯合館內28個品牌提供優惠，還有新娘禮服體驗、2022新款婚紗搶先看、手工喜餅免費試吃、婚戒與珠寶鑽石戒指款式等，現場還有一對一專人服務。

來自台南的「愛柒Ai Chi」人氣主打厚餡芋泥黑紫米糕。圖／巨城提供
來自台南的「愛柒Ai Chi」人氣主打厚餡芋泥黑紫米糕。圖／巨城提供
「愛柒Ai Chi」芋泥紫米糕甜筒。圖／巨城提供
「愛柒Ai Chi」芋泥紫米糕甜筒。圖／巨城提供
「愛柒Ai Chi」現烤紫米磚奶酥吐司。圖／巨城提供
「愛柒Ai Chi」現烤紫米磚奶酥吐司。圖／巨城提供
「樂本田」招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲。圖／巨城提供
「樂本田」招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲。圖／巨城提供
「樂本田」水果馬斯卡彭蛋糕捲。圖／巨城提供
「樂本田」水果馬斯卡彭蛋糕捲。圖／巨城提供
中壢SOGO即日起至6月26日在10樓舉辦婚禮囍市集，還有手工喜餅免費試吃。圖／SOGO提供
中壢SOGO即日起至6月26日在10樓舉辦婚禮囍市集，還有手工喜餅免費試吃。圖／SOGO提供

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