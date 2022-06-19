巨城獨家快閃！「樂本甜」招牌蛋糕捲「愛柒」厚餡芋泥

透過快閃不斷保持話題新鮮感的新竹巨城購物中心，炎炎夏日除了有8樓推出的「泰想念」泰國美食展，集結超過500項泰國特色商品，還有來自桃園、台南的話題甜點店獨家快閃。

巨城甜點名店快閃不間斷，4樓推出來自桃園以招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲聞名的「樂本甜」，多款台灣茶與在地水果完美融合的蛋糕捲令人垂涎，獨家快閃活動推出蛋糕捲兩捲9折，滿額還可享加價購限定芒果奶酪。

7樓則有來自台南的「愛柒Ai Chi」，主打超人氣傳統美食厚餡芋泥黑紫米糕，僅靠工作室自取面交仍有高評價與買氣，快閃期間推出巨城獨家限定「濃茶鐵觀音奶酥吐司」，單筆消費滿300元即可摸彩享現金折抵、買一送一等優惠。

瞄準畢業生及期末考後的放鬆玩，8樓「湯姆熊歡樂世界」推出單筆兌幣600元即贈100元、出示湯姆熊VIP再加贈50元；「大魯閣棒壘球打擊練習場」主題日強勢回歸，周一到周五分別推出學生日、女生日、棒壘球數加碼日、保齡球紅瓶日，各種超值優惠方案。