漏吃藥怎辦？亂停藥下次確診就沒效？口服藥疑惑大解答

截至昨天為止，全國已有24萬2388人領用新冠肺炎抗病毒口服藥，其中19萬5306人份是輝瑞，4萬7081人份是莫納皮拉韋。用藥人數漸增，第一線醫師和民眾有些問題需要解答。

比如，漏掉一次沒吃，接下來的藥怎麼吃？可以同時吃中藥嗎？五天藥沒吃完，會有抗藥性嗎？如果藥吃完，快篩又陽，需要再領一份藥嗎？長輩身體瘦弱，體重不到40公斤，可以吃藥嗎？若感染新型變異株，這些藥還有效嗎？口服藥可以預防長新冠嗎？臨床觀察最常見的用藥副作用有哪些？

家庭醫學醫學會今上午舉辦新冠肺炎臨床經驗視訊研討會，由醫學會副理事長黃振國、高雄縣醫師公會理事長王宏裕主持，高雄長庚感染科主治醫師李禎祥、成大醫院感染科主治醫師李南瑤分別演講並解答線上提問。

●如果漏掉一次沒吃，接下來的藥怎麼吃？

李禎祥表示，輝瑞口服藥每天要吃兩次，假設原本應該吃藥的時間是早上8點和晚上8點，早上不小心漏掉沒吃，可在8小時內補吃，也就是下午4點前可以補吃。但若超過8小時，那就不需要再補吃，晚上8點直接服用下一劑。

●可以同時吃中藥嗎？

李南瑤表示，清冠一號成分包括黃苓，其主成份baicalein及wogonin在肝臟及腸道會抑制CYP3A4代謝酵素，與抗病毒口服藥代謝路徑相關，會有交互作用，不可以並用。同樣不適合並用的中藥也包括普濟消毒飲、定喘湯。

●如果自行停藥或減藥，沒有吃完五天療程，下次感染會不會有抗藥性？

李禎祥表示，雖然目前還沒有相關文獻，但從過去使用克流感治療流感的經驗可以知道，如果用藥時間不足，確實有可能產生抗藥性。為了減少病毒殘存及抗藥性的問題，病人應吃完完整療程的藥物，如果日後再度確診，用藥的效果才會一樣好。

●如果藥吃完，快篩又陽，需要再領一份藥嗎？

李禎祥表示，抗病毒口服藥的使用目的，在於要搶在發病前五天的「病毒增生期」，減少病毒複製，進而減少進入發炎期、重症死亡的機會。當藥吃完、病程進入陰陰陽陽階段，就不需要再用藥。李南瑤也說，依照目前科學證據來看，同一次感染是不建議再給第二次治療藥物，但若是再次感染，仍要給予治療，才能預防高風險群變成重症。

●長輩身體瘦弱，體重不到40公斤，可以吃藥嗎？

李禎祥表示，因為臨床試驗資料就是這樣，因此還是建議體重40公斤以上會比較合適。李南瑤表示，他有遇過39公斤的長輩，因為距離40公斤只差一點點，經過充分告知並取得家屬同意之後，還是有開藥給他。

王宏育表示，超高齡、肌少症的長輩，常常體重都很輕，很可能不到40公斤。這些長輩也很多沒有打疫苗或是只打一劑，這些對象該如何用藥，值得一線醫師集思廣益、多多討論

●若感染新型變異株，這些藥還有效嗎？

李禎祥表示，如果再次感染其他變異株，再次用藥是合理選擇，現行抗病毒口服藥都仍有效，這就像流感病毒也一直突變，但仍可用克流感治療。因為冠狀病毒突變主要發生在表面抗原，但從體外試驗可看到，抗病毒藥物減少病毒複製的作用機轉，是去抑制病毒的蛋白質，所以不會因為病毒變異而失效。

●口服藥可以預防長新冠嗎？

李禎祥表示，最近有英國研究發現，感染Omicron變異株之後，發生長新冠的比率只有Detla的2成，如果有打疫苗，發生長新冠的機會也會下降。至於服藥是否有關，還需要後續資料的分析，不過要記得，用藥的最重要主要目的是預防重症。

●臨床觀察最常見的用藥副作用有哪些？

李禎祥表示，目前最常見的是味覺異常，占比大約5%，病人服藥後會覺得嘴巴苦苦的。他會告訴病人，如果感覺「良藥苦口」，可以吃點帶甜味的食物作為平衡。另外有大約3%病人會輕微腹瀉、拉肚子，發生血壓高或肌肉酸痛更少了。