正式進入夏天 專家指短時間不必擔心颱風出現

天氣風險天氣分析師吳聖宇說，今年梅雨鋒面的影響告一段落後，台灣的天氣從這個周末開始正式進入夏天。

各地上午大致為晴或多雲天氣，中午過後山區有局部熱對流生長帶來短暫雷陣雨，降雨區域集中在山區為主，平地受影響機會較低，當熱對流發展較為旺盛的時候仍可能出現局部短時較大雨勢，提醒前往山區、溪流邊活動的朋友還是要特別注意午後的天氣變化。

各地高溫悶熱，高溫普遍上看33-35度，局部地區甚至有36度以上高溫，陽光紫外線也非常強，容易曬傷，外出時防曬防中暑都要多加注意，做好準備。

展望下周，吳聖宇說，目前來看，持續都是受到太平洋高壓帶來的偏南風影響，沒有特別的天氣系統靠近，因此預期一整個禮拜都是夏季型的天氣，主要的降雨都來自午後山區的熱對流雷雨。

他說，預期前面幾天高壓勢力較強，午後雷雨相對較少，降雨範圍以山區為主，到了接近25-26日下個周末，因為高壓強度稍減弱，午後雷雨可能會較為增多，降雨範圍也有機會擴大到平地。溫度方面持續都是高溫悶熱的情況，各地高溫上看33-35度，也容易出現36度以上高溫，外出時還是要特別注意做好防曬防中暑的準備。

吳聖宇說，短時間內南方熱帶洋面上暫時看不到有明顯的熱帶擾動發展預測，有可能要一直等到6月底或是7月初，南海到菲律賓一帶才有機會轉變為比較有利於熱帶擾動發展的環境及條件，但是實際變化情況仍有待觀察，短時間內還不必擔心會有熱帶擾動或是颱風出現的情形。