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唐獎生醫獎出爐 mRNA研究者三人獲獎

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

劃時代的RNA疫苗技術是開發新冠疫苗的關鍵！唐獎19日公布「生技醫學獎」得主，由卡里科（Katalin Kariko）、魏斯曼（Drew Weissman）與庫利斯（Pieter Cullis）共同得到獎項。中央研究院副院長劉扶東19日指出，三人致力於開發mRNA疫苗，克服mRNA疫苗的容易觸發炎反應、不易送達目標細胞等狀況，協助世界對抗新冠肺炎

mRNA新冠疫苗

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，生技醫藥探討人的身體健康，鼓勵許多在癌症與病毒有貢獻與創新的科學家，如在2014年的時候，將獎項頒給致力於免疫療法的科學家，而他們也於2018年獲得諾貝爾獎，顯見這是相當重要的生醫貢獻。

中央研究院副院長劉扶東指出，新冠肺炎首例個案出現於2019年，至今年5月累積5億例感染個案，與6百萬例死亡個案。新冠肺炎疫苗也快速進行開發，於2020年獲得美國食藥署的緊急授權使用。他強調，開發mRNA疫苗有兩大挑戰，第一、「觸發先天性免疫反應，引發嚴重副作用」；第二、「RNA容易在身體降解，難以送達目標器官或細胞」。

克服新技術困難

匈牙利賽格德大學的教授卡科里與賓州大學的教授魏斯曼於1997年就攜手合作，開創mRNA疫苗學，但外界的RNA將被「類鐸受體」（TLRs）辨識，觸發生物嚴重的發炎反應。兩者透過「核苷」（Nucleoside）修飾，成功克服mRNA容易引發嚴重發炎反應的狀況，並藉由為BNT與莫德納疫苗奠定了基礎。

加拿大英屬哥倫比亞大學教授，也是生技公司acuitas therapeutics的創辦人庫利斯則試圖克服RNA相當不穩定，難以有效地傳送到細胞中。庫利斯開發脂質奈米顆粒包裹，將mRNA成功送入身體細胞，進而產生免疫力。

三位得主也透過影片的方式分享得獎感言，卡科里說，「希望唐獎能永續發展，讓未來的人看得到這些成就，未來得主獲獎時也能跟我們一樣高興」；魏斯曼則說，希望這個獎項能夠傳達出「永不放棄， 持續學習」的意義；庫利斯表示，這是非常棒的獎項，也是對上百名同伴的肯定。

永續獎得主

唐獎18日也公布「永續發展獎」得主，由薩克斯獲頒唐獎「永續發展獎」，他曾任哥倫比亞大學地球學院主任、三屆聯合國秘書長之特別顧問。唐獎肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動，包括聯合國千禧年計劃 (Millennium Project)。

潤泰集團總裁尹衍樑於2012年設立唐獎，包括永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，每兩年由專業獨立評選委員會(邀聘國際著名專家學者，含多名諾貝爾獎得主），選出的得主每獎項提供5千萬獎金。


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圖說：唐獎「生技醫藥獎」19日頒發給三位得主。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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新冠疫苗 唐獎 新冠肺炎

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