新北竹筍季開跑 到五股綠竹社區體驗採筍、聽音樂會

新北五股綠竹社區位於觀音山國家風景區，因擁有充足的日照、山坡地形中的水分涵養、富含礦物質的砂質壤土及筍農耕作技術，以生產綠竹筍聞名。每年6至10月的竹筍產季，每周六日社區便會舉辦系列活動，包括夏日筍情音樂會、人文生態導覽及食農採筍教育體驗一日遊等活動，好吃好玩的農村生活體驗

綠竹社區理事長林陳素梅表示，這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，社區研發出許多特色料理，像竹筍沙拉、五花肉筍乾、金沙綠竹筍等，往年綠竹筍盛產之際，社區會辦理竹筍季系列活動，吸引許多遊客慕名前來參與在地產業活化活動，了解綠竹筍產業生態等。

林陳素梅說，今年系列活動即日起至10月份每周六、日都有舉辦，活動包含行前教育、進入筍園尋找綠竹筍、體驗挖竹筍及竹筍選購小知識，品嘗竹筍大餐後，下午還有夏日筍情音樂會及旗竿湖農場生態文史導覽，採線上報名（ https://web.hocom.tw/h/index?key=4kk4x ）。