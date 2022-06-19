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3唐獎得主催生mRNA疫苗 抗疫之戰添利器

中央社／ 台北19日電

2022第5屆唐獎生技醫藥獎得主今天揭曉，由3名科學家共享，他們成功開發mRNA技術在生醫領域的應用，突破性研究造就了mRNA疫苗，成為對抗COVID-19的利器。

今年唐獎生技醫藥獎由免疫學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）、生物化學家卡塔林．卡里科（Katalin Karikó）及加拿大物理學家彼得．庫利斯（Pieter Cullis ）等3人獲得，他們發現關鍵的疫苗學觀念和方法，催生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的mRNA疫苗。

3名得獎人特別錄製影片表達對得獎的感謝。來自匈牙利、目前在美國定居的卡里科說，與魏斯曼、庫利斯一起獲頒這個獎項感到很榮幸與謙卑。

卡里科表示，她希望唐獎可以永遠存在，未來會有偉大的科學家獲得這個獎項，希望100週年可以被慶祝，也希望未來的得獎者在回顧過去的得獎者時可以感到自豪，就如他們在看過去的得獎者一樣自豪。

魏斯曼表示，他認為授予他和卡里科這樣一個重要的獎項，是一個不可思議的榮譽；他們都有睡眠問題，所以會在凌晨3時，當他們無法入睡的時候互相發Email，告訴對方實驗結果意味著什麼、接下來會嘗試什麼、以及對於現在正進行實驗的解讀等。

魏斯曼說，他和卡里科性格完全相反，但他們都有對科學的興趣和永不放棄的毅力以及想要學習的欲望。是他們共同特性，也是驅使他們進行研究的動力。

庫利斯說，這是一個了不起的榮譽，他回到看唐獎的網頁，瀏覽了歷屆獲獎者，在這群非常優秀的科學家中得到認可是一件非常了不起的事情。

庫利斯表示，這讓他很高興，不僅僅是因為他獲得了榮譽，它反映了多年來與之共事過的所有人，所以這個獎項真的是頒給在過去的40年裡，他有幸與之共事的人，所以這真的很棒。

唐獎 疫苗 生技

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