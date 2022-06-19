台灣好行縱谷花蓮線推郵輪式公車 推賞鳥課程親近自然

台灣好行縱谷花蓮線服務升級，花東縱谷國家風景區管理處推出，暑假期間每周六試辦郵輪式公車，走訪慶修院、鯉魚潭、觀光糖廠及雲山水等知名景點。另縱管處開設賞鳥課程，教大家認識鳥類，親近大自然。

縱谷花蓮線郵輪式公車將在暑假期間，每周六上午10點，從花蓮車站出發，停靠慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水等景點，於下午約5點10分返回花蓮車站。遊輪式公車一日券全票490元，優惠票280元（含景點門票），可上官網訂票。

為搭配遊輪式公車首行，縱管處推出限量好康優惠，只要姓名中有「縱、谷、花、蓮」任一字者，即可享半價搭乘優惠，每班次提供8位優惠名額，欲參加者直接撥打客服專線（02-23215955#33）報名，並於搭乘日出示身分證件供確認。

縱管處長郭振陵表示，選擇搭乘台灣好行等大眾運輸工具，讓遊客不僅省去開車舟車勞頓，更響應綠色旅遊。暑假期間推薦民眾來趟花蓮小旅行，欣賞壯麗的縱谷山色，遠離塵囂。

另外，近年賞鳥拍鳥蔚為風潮，卻出現誘拍亂象。縱管處鯉魚潭環境教育中心，為推廣賞鳥應有的規範，開設「鳥類大觀園」課程，呼籲民眾遵守賞鳥倫理，愛護野生動植物。

鯉魚潭具有棲地多樣性，鳥的種類有所不同，曾在一季內紀錄到30科46種鳥類。而一年四季經常可見的五色鳥、紅嘴黑鵯、朱鸝和大冠鷲等，而赤腹鷹與國慶鳥灰面鵟鷹可於9至10月瞧見，冬季則可觀察雁鴨和小型渡冬雀鳥，大多是東部低海拔地區常見種類，易於觀察，適合初學者入門。