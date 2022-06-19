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未來一周天氣分兩階段 西半部高溫狂飆35度

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周西半部溫度都在33至35度，東半部約31至34度。本報資料照片
未來一周西半部溫度都在33至35度，東半部約31至34度。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周天氣分為兩階段，周二前南部地區清晨到上午會有零星短暫雨，大台北、東北部及其他山區要注意午後局部短暫陣雨，周三之後太平洋高壓影響，台灣吹偏南風，天氣相對穩定，午後山區可能有局部雷陣雨，西半部地區未來一周溫度都在33至35度，東半部都在31至34度。

氣象局預報員林定宜表示，目前對流較強的雲系大致上都已經遠離台灣，不過金馬地區仍有低雲或霧，台灣西南沿岸清晨也有零散雲系，這一、兩天清晨到上午這段時間西南沿海一帶可能有零星降雨。

林定宜表示，今天台灣上空雲系比較少，中午前後紫外線指數相當強，清晨已經發布高溫資訊，台灣東南部地區因為焚風效應有連續36度高溫出現機率，大台北地區也可能出現36度以上，根據今天晚上地面天氣預測圖，主要鋒面位置已經移動到長江流域附近，台灣附近偏西南風向，周二前都是類似的天氣形式。

降雨部分，林定宜表示，今天主要以午後大台北、東北部及其他地區山區降雨機率比較高，晚上降雨就會明顯緩和，明天清晨到上午之間，台灣南部沿海地區可能有零星短暫雨出現，明天白天又變成大台北、東北部及其他各山區降雨稍微明顯。

林定宜表示，周二前要注意中午過後午後對流陣雨，大台北、東北部及其他山區有局部短暫陣雨，今明兩天南部外海清晨到上午會有零星降雨，周三起太平洋高壓勢力增強，基本上吹偏南風向，天氣穩定、高溫炎熱，西半部地區未來一周溫度都在33至35度高溫，東半部都在31至34度高溫。

高溫 氣象局

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