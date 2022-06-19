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想吃石斑魚卻買不到 漁業署：主要產季還要1個半月

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
宜蘭蘇澳區漁會今天上午在台北舉辦黑鮪魚行銷活動。記者吳姿賢／攝影
宜蘭蘇澳區漁會今天上午在台北舉辦黑鮪魚行銷活動。記者吳姿賢／攝影

中國大陸禁止台灣石斑魚進口，有些民眾想用實際行動支持漁民，但到超級市場發現不容易買到石斑魚，農委會漁業署今天表示，石斑魚主要產季還要一個半月左右，到時候就會推出很多促銷活動，讓民眾可以更方便購買。

宜蘭蘇澳區漁會今天上午在台北舉辦黑鮪魚行銷活動，漁業署代理署長范美玲出席共同促銷，會後接受採訪表示，6月10日中國大陸通知台灣有兩批石斑魚被驗出結晶紫，上周已經完整檢驗兩船次、11戶養殖戶，包括魚體、池水、底土，都沒有驗出結晶紫、孔雀綠、四環黴素等禁藥，會盡快透過兩岸動植物檢疫窗口把科學證據提供給中國大陸，也很期盼中國大陸盡快讓台灣石斑魚再次輸銷到中國大陸。

范美玲表示，這段時間農委會也備妥因應措施，包括鼓勵漁民延養，最主要目的是不要讓魚產品集中上市而影響價格，延養過程會提供每公頃500萬元的低利貸款，規畫第一年免息，另外也持續拓展內銷市場，期盼更多國內消費者可以享用到優質、美好的石斑魚。

外銷部分，范美玲表示，會透過國際促銷活動、希望加工出口業者協助，把好的石斑魚行銷到其他更多國家，主要目標市場是美國、紐西蘭、加拿大、歐盟等。

不少民眾打算趁這段時間購買石斑魚，但發現到連鎖超市根本買不太到石斑魚，范美玲表示，因為目前石斑魚還沒有真正量產，大約還要一個半月左右，屆時就會配合產季，做很多行銷活動，讓消費者可以方便買到石斑魚。

至於先前中國大陸稱在台灣白帶魚外包裝驗到新冠病毒，禁止輸入一周，范美玲表示，這是只有針對特定一家業者，且一周時間也已經過了，整個白帶魚輸銷情況都沒有受到影響。

漁民 農委會

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