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羅東夜巿包心粉圓2送1？民眾呼被騙 店家：系統出問題

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東夜市知名甜品店掛著「凍起來！疫下去！防疫買二送一優惠活動開始囉」布條，但消費者上門購買卻沒有優惠，覺得被騙爆料貼網，當下店家解釋是：「活動未開始」。 圖／翻攝自爆怨公社
羅東夜市知名甜品店掛著「凍起來！疫下去！防疫買二送一優惠活動開始囉」布條，但消費者上門購買卻沒有優惠，覺得被騙爆料貼網，當下店家解釋是：「活動未開始」。 圖／翻攝自爆怨公社

防疫「買2送1」宣傳布條掛店門口，消費者上門卻發現不是那麼一回事。宜蘭羅東夜市知名的包心粉圓店家宣傳優惠，有人排隊買3碗甜點並無優惠，引起質疑；當下店家說優惠還沒開始，消費者後來不滿受騙貼網，底下一堆網友大罵。店家解釋，因為POS機設定有問題，會先把布條取下，允諾一定補送。

宜蘭縣政府消保官王雅琳表示，布條掛出「優惠活動開始囉」，就是開始，所以業者涉及廣告不實；但業者事後有彌補補送，建議消費者保留發票，改天再來兌換贈品。

羅東夜市假日人潮多，這名網友在《爆怨公社》貼文，昨天去羅東夜市看到知名甜品店，上頭掛著「凍起來！疫下去！防疫買二送一優惠活動開始囉」布條，因為有優惠，排隊買了3碗包心綜合豆花與包心綜合燒仙草，結帳一樣被收3碗價錢，並無贈送優惠，當下直接問了店家，店家解釋是「活動未開始」，讓他覺得騙很大。

貼文一出，有網友留言說「也去買了，騙人的，門口也掛了大大布條，結果說活動還沒開始」，「布條沒寫日期，有欺騙消費者疑慮」、「這種套路現在還在搞？」「掛了就要兌現，做生意講誠信」，有人說布條並沒有寫「即將」兩個字，欺騙消費者。

這家包心粉圓在宜蘭有多家分店，店家發現網友批評，趕緊在粉專留言致歉，並表示「由於POS機設定有問題，礁溪店、林場店、蘇澳休息等店活動已開始數日，唯夜市一店的POS機有問題一直設定不上，才無法實施，感謝提醒，明天我們會先將夜市的布條暫時取下，直到POS設定好開始，今日大家沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送！」

不過，也有人不領情，尤其很多是外地人來消費，不可能為了送一碗包心粉圓，再特地趕來宜蘭；網友說「錯就錯在活動還沒開始，不應該掛上布條讓人家誤解」，「昨天明知系統問題，布條還不拆下來」。

消費者上門買3碗也心粉圓，店家仍是收他3碗的價格，覺得被騙。 圖／翻攝自爆怨公社
消費者上門買3碗也心粉圓，店家仍是收他3碗的價格，覺得被騙。 圖／翻攝自爆怨公社
店家在粉惠致歉，由於POS機設定有問題，羅東夜市一店的POS機有問題一直設定不上，才無法實施，會先將夜市的布條暫時取下，沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送！」圖／翻攝自粉專
店家在粉惠致歉，由於POS機設定有問題，羅東夜市一店的POS機有問題一直設定不上，才無法實施，會先將夜市的布條暫時取下，沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送！」圖／翻攝自粉專

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