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冬夏輪流收成 貢寮鮑與紫海膽共養發揮養殖池生產力

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
這些都是從貢寮鮑養殖池採收上岸的新鮮紫海膽。圖／貢寮鮑養殖達人吳鴻銘提供
這些都是從貢寮鮑養殖池採收上岸的新鮮紫海膽。圖／貢寮鮑養殖達人吳鴻銘提供

新北市貢寮沿岸有許多宛如棋盤狀的水池，這是當地頗具盛名的貢寮鮑養殖池，冬季生產限定美味貢寮鮑，夏季則是盛產紫海膽，簡單的海膽蓋飯或是海膽煎蛋都能讓人回味無窮。

貢寮鮑養殖達人吳鴻銘說，紫海膽和貢寮鮑一樣以海藻為食，紫海膽和貢寮鮑共養對貢寮鮑危害性低，因為海膽主要盛產季節為每年5至7月，恰好接續貢寮鮑產季末上市，充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力，提高收益及分攤風險，所以近年來陸續有貢寮鮑養殖同業引入海膽進行混養。

吳鴻銘表示，當初是混養馬糞海膽及紫海膽等兩種東北角常見的可食用海膽，後來因為馬糞海膽高知名度容易辨識，加上喜歡爬到靠進水面處池壁休息的習性，經常被路過養殖池的遊客、潛水客擅自撿拾而造成損失，唯有跟貢寮鮑一樣喜歡棲息在池底石縫間的紫海膽不易被隨手撿拾，所以現在貢寮鮑養殖池主要是混養紫海膽。

新北市漁業處指出，海膽料理方式相當簡單，新鮮的紫海膽生殖腺直接放在熱騰騰的白飯上，就是鮮美的海膽蓋飯；喜歡熟食的朋友可以打兩顆雞蛋加少許鹽，再加入海膽稍微拌均勻後倒入油鍋煎熟，就是一道美味無敵海膽煎蛋，喜歡嘗鮮的老饕們絕對不要錯過。

新北市漁業處表示，新北海域盛產許多美味海鮮，為確保海洋資源永續利用，要特別呼籲採捕海膽的漁民，新北野柳保護區是禁止以任何方式採捕(含徒手及沿岸垂釣等行為)水產動植物，而萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕，另白棘三列海膽（馬糞海膽）每年9月1日起至次年6月15日禁止採捕。

漁業處提到，貢寮鮑池人工養殖的紫海膽鮮嫩肥美不輸野生海膽，以養殖代替野生，美味嘗鮮不打折，讓大家品嘗海鮮的美味時，也為海洋資源永續利用盡分心，歡迎民眾假日來東北角海岸走走，眾多美麗且神祕的漁港秘境及當季海味等著你來尋覓及揭曉。

海膽 貢寮

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