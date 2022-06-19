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日據廁所美學 山上花園水道博物館百年馬桶現身

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
88歲的吳子中（左一）將多年前在山上花園水道博物館拾獲的日據時代馬桶送交給館方。圖 ／讀者提供
88歲的吳子中（左一）將多年前在山上花園水道博物館拾獲的日據時代馬桶送交給館方。圖 ／讀者提供

台南山上花園水道博物館近日爬梳水道歷史，意外由附近居民轉交一座館內日據馬桶便器，陶瓷材質、四方造型，上面有青墨渲染圖案，見證百年前特殊廁所美學，令人驚豔。

山上花園水道博物館今年啟用滿一百年，也是台南市使用自來水一百周年，除市府籌畫各項慶祝紀念活動，立委郭國文也協助向文化部爭取補助，除進行博物館硬體升級，也結合田野調查，耆老訪談，更深入呈現其發展過往。

88歲的吳子中，家族一直就住在博物館旁，他回憶說，小時候因地利之便，常到水道附近玩，水道完工後，他已開始工作貼補家用，參加不少原台南水道土木修繕工程。

對水道一切如數家珍的吳子中指出，目前快濾桶室西側空間，是當年辦公人員使用的小廁所，印象中，這個便器當初就是安置在廁所內。

他表示，日據時期到現在，水道經過多次整修，約20幾年前一次整修後，他意外發現這個便器被棄置，覺得相當可惜，於是把它帶回家，推估迄今已近百年歷史。前幾天聽朋友說，台南有古蹟整修把馬桶拆掉很可惜，才想到家中這座馬桶，於是把馬桶送交市府文化局。

吳子中說，在還沒有化糞池時代，當時是在地下挖一個糞坑，一般人家大概就是在糞坑上方架上木板，做成簡易廁所，講究一點的，最多也只是用紅磚砌疊出一個小坑，像這樣還用到陶瓷便器，相當罕見。

文化局長葉澤山表示，水道博物是國內唯一水道歷史國定古蹟，百年來與山上及周遭區域產生密不可分連結，將到來的百周年慶典活動，將深化與地方連結，讓各界更清楚這在地過往。

馬桶 台南

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