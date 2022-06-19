南橫施工學謙卑 路線完美非首要 最適合才必要
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，工程手段常在景觀生態與耐受強度間拉鋸，規畫團隊在理性與感性間拔河，大自然考驗加劇，施工如何順天應人，考驗人員智慧與應變，武雄橋「以路就樹」是最好例證，事在人為，最完美路線不重要，最適合路線才是必要。
中斷近13年的南橫公路今年5月1日恢復全線通車，掀起一波南橫熱。 開放後馬上進入汛期，山區道路尤其怕水，每一滴雨都觸動工程人員敏感神經，甲仙工務段長陳正偉形容「別人入山追景，工程人員神經繃緊」，尤其明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，橋梁存亡與未來道路如何延續，開放策略、時間、路段隨時滾動調整，才能兼顧地方期待及用路人通行安全。
通車迄今剛好滿半世紀的南橫公路，當年採傳統人力方式修築開闢，工程甚為艱鉅，有116位工作人員罹難。工程方法日新月異，永續精神必須成為工程人的DNA，因地制宜是山區施工最高準則，近年南橫災修工程，除非逼不得已，盡量避免以噴漿、噴凝土方式補強邊坡，改以明隧道方式降低對環境衝擊，有人質疑明隧道不夠美觀，對工程單位來說，這是防止邊坡惡化、落石傷人的必要之惡。
南橫重新開放後，路面變得平坦好走，有不少人懷念當年顛簸的石子路，認為那才是原汁原味的南橫，也有人主張南橫應持續封閉，一條公路是無法滿足所有人要求，道路開放最高準則在於確保用路人安全。
值得欣慰的是，修築團隊盡力維護原始樣貌，陳正偉回顧2年前勘查武雄橋興建位置時，思索多時以為找到一條最完美路線，卻發現那條路線上有棵300年紅檜神木，林務局樹護態度堅定，工程人員也沒有懸念，很快接受「路線很完美，卻不是最適合」的事實。
極端氣候下，山區道路考驗日益嚴峻，許多人問「再遇到類似莫拉克強度的颱風，南橫會不會再次中斷？」陳正偉回應「人類在大自然面前，勢必得低下頭。」近期進涇橋附近邊坡大量落石，就是新崩坍點，大自然反撲時，難以預料考驗將落在何處，工程能力再進步，尊重自然還是最好答案。
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