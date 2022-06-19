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南橫施工學謙卑 路線完美非首要 最適合才必要

聯合報／ 本報記者王慧瑛
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，高山公路景觀讓人醉心。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，高山公路景觀讓人醉心。記者劉學聖／攝影

南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，工程手段常在景觀生態與耐受強度間拉鋸，規畫團隊在理性與感性間拔河，大自然考驗加劇，施工如何順天應人，考驗人員智慧與應變，武雄橋「以路就樹」是最好例證，事在人為，最完美路線不重要，最適合路線才是必要。

中斷近13年的南橫公路今年5月1日恢復全線通車，掀起一波南橫熱。 開放後馬上進入汛期，山區道路尤其怕水，每一滴雨都觸動工程人員敏感神經，甲仙工務段長陳正偉形容「別人入山追景，工程人員神經繃緊」，尤其明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，橋梁存亡與未來道路如何延續，開放策略、時間、路段隨時滾動調整，才能兼顧地方期待及用路人通行安全。

通車迄今剛好滿半世紀的南橫公路，當年採傳統人力方式修築開闢，工程甚為艱鉅，有116位工作人員罹難。工程方法日新月異，永續精神必須成為工程人的DNA，因地制宜是山區施工最高準則，近年南橫災修工程，除非逼不得已，盡量避免以噴漿、噴凝土方式補強邊坡，改以明隧道方式降低對環境衝擊，有人質疑明隧道不夠美觀，對工程單位來說，這是防止邊坡惡化、落石傷人的必要之惡。

南橫重新開放後，路面變得平坦好走，有不少人懷念當年顛簸的石子路，認為那才是原汁原味的南橫，也有人主張南橫應持續封閉，一條公路是無法滿足所有人要求，道路開放最高準則在於確保用路人安全。

值得欣慰的是，修築團隊盡力維護原始樣貌，陳正偉回顧2年前勘查武雄橋興建位置時，思索多時以為找到一條最完美路線，卻發現那條路線上有棵300年紅檜神木，林務局樹護態度堅定，工程人員也沒有懸念，很快接受「路線很完美，卻不是最適合」的事實。

極端氣候下，山區道路考驗日益嚴峻，許多人問「再遇到類似莫拉克強度的颱風，南橫會不會再次中斷？」陳正偉回應「人類在大自然面前，勢必得低下頭。」近期進涇橋附近邊坡大量落石，就是新崩坍點，大自然反撲時，難以預料考驗將落在何處，工程能力再進步，尊重自然還是最好答案。

南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，午後雲霧繚繞，圖為大關山隧道旁停車場。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，午後雲霧繚繞，圖為大關山隧道旁停車場。記者劉學聖／攝影
南橫公路明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，河道變化大，也影響通洪斷面，工程人員持續加強河道疏通，同步清理鋼便橋上游沉沙池。記者劉學聖／攝影
南橫公路明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，河道變化大，也影響通洪斷面，工程人員持續加強河道疏通，同步清理鋼便橋上游沉沙池。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，圖為天池上方空拍景致。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，圖為天池上方空拍景致。記者劉學聖／攝影
南橫公路明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，河道變化大，也影響通洪斷面，工程人員持續加強河道疏通，同步清理鋼便橋上游沉沙池。記者劉學聖／攝影
南橫公路明霸克露橋鋼便橋周邊的玉穗溪過去一個月爆發多次土石流，河道變化大，也影響通洪斷面，工程人員持續加強河道疏通，同步清理鋼便橋上游沉沙池。記者劉學聖／攝影
南橫公路東段143公里雪峰橋一帶，路面到岩盤落差超過30米，施工時，工程團隊運用山區現成112個二手貨櫃，像疊積木般當路基，貨櫃內填滿就地取材石頭再灌入混凝土。記者劉學聖／攝影
南橫公路東段143公里雪峰橋一帶，路面到岩盤落差超過30米，施工時，工程團隊運用山區現成112個二手貨櫃，像疊積木般當路基，貨櫃內填滿就地取材石頭再灌入混凝土。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，高山公路景觀讓人醉心。記者劉學聖／攝影
南橫公路逾6成路段在海拔1千公尺以上，峽谷、峭壁穿插其間，高山公路景觀讓人醉心。記者劉學聖／攝影
天池海拔高度2280公尺，水源仰賴降雨及融雪而來，位於南橫公路長青祠後方，空拍天池呈現心狀。記者劉學聖／攝影
天池海拔高度2280公尺，水源仰賴降雨及融雪而來，位於南橫公路長青祠後方，空拍天池呈現心狀。記者劉學聖／攝影
南橫公路台20線臨105線28.6公里處日前雨後出現崩坍，該處是新發生的落石點。記者劉學聖／攝影
南橫公路台20線臨105線28.6公里處日前雨後出現崩坍，該處是新發生的落石點。記者劉學聖／攝影

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