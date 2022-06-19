捍衛300年紅檜生存權 南橫武雄橋改線「以路就樹」

過往公路工程遇到樹木等阻礙，往往都是樹木被遷移讓道，南橫公路修築過程，卻有一段「以路就樹」故事。

98年莫拉克風災後，南橫公路132公里武雄橋一帶面目全非，今年5月全線復通，武雄橋一帶仍是容易重複致災的「魔王關」，平均一年搶修、維護經費高達800萬元。

武雄橋是紀念已逝段長陳武雄，該處地質脆弱，目前暫以臨時便道方式開放通行，還不是永久路廊，為解決修不勝修困境，公路總局斥資1億3千萬，啟動武雄橋中期提升工程，採用大跨度橋梁設計，橋梁位置拉到較下游處，提升橋梁抵禦洪水能力，避開易崩塌區域，也將道路截彎取直。

前年規畫團隊提出改線評估報告，發現橋梁線型會影響一棵至少300年紅檜老樹生長棲地，公路總局提出願以800萬經費買下，施工時將修剪樹冠。當地林木主管機關嘉義林管處派員會勘，也詢問專家意見，判斷該棵紅檜一旦修剪樹冠，恐無法活命，主張樹木不能修剪及伐除，建議武雄橋工程修改路線才是雙贏作法。

「先有這棵紅檜才有南橫公路，不能輕易犧牲老樹生命！」公路總局甲仙工務段天池監工站長陳秉禾說，買下老樹經費來自公庫，即使有成交，算是公家機關「左口袋放進右口袋」，卻可能因道路工程傷害老樹，這不是工程人員願意看到的結局。

公路總局甲仙工務段長陳正偉說，確定修剪老樹方案行不通，規畫單位決定變更設計，調整橋梁位置作業又多花一些時間，經費也比原方案增加，卻能兼顧工程需求與老樹生存權，是最圓滿方式。新武雄橋長度88.9公尺、寬10公尺，橋墩、基樁工程剛告一段落，接下來將放上橋台，若天候一切順利，預計明年3月完工。

承包廠商全輝營造工人廖國棟說，武雄橋位置海拔超過2200公尺，午後常起濃霧，加上邊坡落石威脅大，施工過程要隨時做好警戒。他說，種樹是最好的水保，公路總局確保老樹不因工程受害的觀念很好，代表台灣道路工程思維有提升。

「生態價值大於一切！」嘉義林管處副處長李定忠說，那棵胸徑2.3公尺紅檜，樹齡推估約300年，紅檜生長緩慢，是南橫山區的寶，它的存在也有助於國土保安及水土保持。李定忠指出，南橫山區梅山口至向陽管制路段內，樹齡逾300年紅檜、扁柏、雲杉等貴重木逾百棵，在海拔2454公尺檜谷一帶，一株株巨大檜木聳立在雲際成為特色景觀，林務局有做相關調查及納管保護，靠近道路旁老樹周邊設有監錄設備，確保貴重木不會被不肖人士盜伐、覬覦。

「保留老樹這一步，是南橫築路史上新里程碑！」嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，南橫公路地質脆弱，經歷莫拉克風災等多次考驗，還能生存的老樹確實不容易，尤其武雄橋施工基地旁那棵紅檜生長在邊坡，在惡劣地形下，仍展現強勁生命力尤其可貴，高山上樹木形狀、結構等，為適應環境演化生長而形成，一旦修剪樹冠，老樹生長速度來不及適應環境改變，會緩慢地衰退生病而走向死亡，痛失珍貴資產。