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影／福壽長春茶明天早上網路開搶 每人每次限買2斤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場的長春茶，明天早上8點10分，在該場線上購物商城開放搶購。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的長春茶，明天早上8點10分，在該場線上購物商城開放搶購。圖／福壽山農場提供

福壽山農場每年推出的長春茶都被秒殺，明天早8點10分起在該場線上購物商城開放搶購，直至該次批量500台斤售完為止，每人每次訂購2台斤。

目前福壽山農場第一期茶葉陸續採收製作包裝中，配合產製及包裝排程將陸續分批上架銷售，直至售完為止，後續銷售期程包含烏龍、鐵觀音及武夷，將在福壽山農場官網另行公告。

福壽山農場副場長王仁助表示，去年相同採取網路線上訂購方式，從線上訂購網路位址分析，還有來自國外的訂單，不到5分鐘就秒殺一空，網路可讓受疫情影響被迫宅在家或遠在國外的人，和動動手指就可以購買。

許多向隅的消費者反應降低每人每次最高訂購數量，讓更多人可以有機會買到，農場決定從善如流滾動檢討，今年調整每人每次訂購2台斤為限，至該批次售完為止。

曾經當選農委會產銷履歷達人的王仁助表示，近日行政院公布茶葉產地鑑別檢驗結果，其中36件含有非台灣茶，而福壽長春茶完全自產自銷，更通過產銷履歷驗證，早就達成溯源管理。

他說，製茶廠周邊的監視器比金融機構還多，加上是公家機構每個環節都有層層管控，近年更不斷深化與學研單位如屏東科技大學及茶業改良場的合作，每批都經過相關專家檢驗及評鑑稱讚，故有「茶界夢幻逸品」之稱。

福壽山農場官網 https://www.fushoushan.com.tw/

福壽山農場官方線上商城 https://shop.fushoushan.com.tw/

福壽山農場的長春茶，明天早上8點10分，在該場線上購物商城開放搶購。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的長春茶，明天早上8點10分，在該場線上購物商城開放搶購。圖／福壽山農場提供

產銷履歷 茶葉 行政院

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