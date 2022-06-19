喝葡萄酒可防止糖尿病、肥胖和老化？ 內含「白藜蘆醇」酵素原來功效驚人

紅酒—流動的青春之泉？

我們時常聽聞葡萄酒含有「有益健康」的成分，尤其是紅酒，前提是飲用適量的話。但這「有益健康」是何意？

飲用葡萄酒的真實益處，與紅酒的化學成分無關，而是關乎葡萄酒使人放鬆的特性，有助於減輕壓力，不過飲用量必須有所節制。最近，研究人員檢視了肝癌的成因後，計算出每天得喝三杯酒，才有罹患肝癌的風險。

這並非小型研究，研究人員統合分析了三十四項研究，涉及八百二十萬人、以及兩萬四千五百多例肝癌病例。研究人員還發現了更多讚揚咖啡的證據，咖啡似乎有助於防止肝癌。（但這不表示您可以喝三杯酒後，再喝三杯咖啡來抵消風險。鮮為人知的是，肝癌「更大」的罪魁禍首是體重過重。體重過重或肥胖，會導致肝癌及其他許多類型的癌症。）

葡萄酒裡頭有什麼？

葡萄酒必定有特異之處，才值得眾多研究機構和健康專家的推崇。它究竟內含了何種仙丹靈藥，才被認為有益健康，甚至可防止多種疾病的侵襲？其中一項歷時最長的研究是護理人員健康研究（NHS），研究期間自1980年至2012年，長達三十二年之久，主要在評估許多人多年來健康行為的影響。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，未經同意禁止轉載。) 其中一項評估因素是飲酒的益處（或風險），以及飲酒對癌症、心血管疾病、骨折和精神疾病等長期健康風險的影響。該研究最初於1976年招募受試者，當時包含了十萬名護理人員。

值得留意的是，最初護理人員健康研究起始的年代（之後數十年還有多項研究），護理人員主要指的是女性。與之相對的是醫師健康研究（PHS），也大約在同一期間招募男性受試者，但主要著重於評估阿斯匹靈和β- 胡蘿蔔素的影響。

護理人員健康研究的特別之處，在於數十年來透過問卷調查追蹤研究對象，調查了吸菸、飲酒和運動習慣等因素，並將這些行為與罹患乳癌、心血管疾病、其他癌症、骨折和精神疾病的風險連結。此項研究自開始以來，已有近三十萬人參加，如今調查對象也包含男性。該研究並未事先提供任何健康建議，對於飲酒習慣亦是。

適量飲酒而不是過量

結果發現：女性每次喝一杯葡萄酒（男性則為至多兩杯），一週三次以上，比起每次喝一杯以上的葡萄酒（男性喝兩杯以上）但一週少於三次，更為有益。換言之，研究發現適量飲酒較有益健康，也就是頻次提高、但飲用量減少。儘管適度飲酒會增加罹患乳癌和結腸癌及髖部骨折的機率，但有助於降低心血管疾病和神經認知異常的風險。

紅酒含有的白藜蘆醇（resveratrol）具有額外的健康益處，令大眾趨之若鶩。白藜蘆醇經研究證實具有神奇的保健功效，如今甚至被製成保健食品出售。

但我們應該先探究，白藜蘆醇究竟是什麼？

白藜蘆醇可治療人類疾病？

白藜蘆醇是一種多酚，天然存在於紫葡萄、藍莓、蔓越莓、桑椹、越橘、花生和開心果。2012年，國際學術期刊《細胞》刊登了一篇論文，從生化層面證實了白藜蘆醇可能有助於提升小鼠的粒線體功能、體力和葡萄糖耐受量；同時也證明可以改善飲食引起的肥胖，換句話說，白藜蘆醇這種化學物質或許是糖尿病、肥胖和老化相關疾病的解方。

儘管這些功效是體現在實驗室裡的小鼠身上，而且這些成果不一定完全適用於人類，但媒體依舊為之瘋狂。無論如何，如今紅酒已被奉為流動的青春之泉。但是，目前尚未有研究顯示白藜蘆醇對人體健康有直接益處。

而且，如同多數根據行為（如葡萄酒飲用習慣）來評估健康結果的研究一般，要想獲得任何實用的資訊，必須仰賴大型人口長年的前瞻性數據，既無法在實驗室裡完成，當然也不可能從動物身上取得。動物研究為人類研究提供了有用的基礎資訊，但是兩者不可相提並論。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，作者：妮娜‧夏皮羅、克莉絲汀‧羅伯格 譯者：張嘉倫）