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晴朗炎熱花東恐飆極端高溫 類似天氣將長達一周

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晴朗炎熱花東恐飆極端高溫 吳德榮指類似天氣長達一周

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。並發布高溫訊息，天氣高溫炎熱，中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、新北市地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗炎熱，花東有極端高溫(≧36度)，應注意防曬、防中暑。

吳德榮說、太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢。北部23至36度，中部22至35度，南部23至36度，東部21至37度。

他說，明天至周六太平洋高壓逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部雷陣雨範圍逐漸縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

高溫 吳德榮 天氣動態

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