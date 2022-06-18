快訊

林智堅選桃園 前綠委酸黨中央：以前罵韓國瑜…現在做同樣的事

國寶殞落 全台僅存文面林智妹走過百年人生病逝花蓮

車門一開衝撞員警 殺人未遂嫌犯新北地院前脫逃

施工害區間車擦撞 鐵道局究責大陸工程、台灣世曦

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台南市區鐵路地下化工程正進行南台南站臨時鋼柱吊移作業，型鋼重心不穩碰撞圍籬侵入軌道，列車行經煞車不及發生擦撞意外。圖／鐵道局提供
台南市區鐵路地下化工程正進行南台南站臨時鋼柱吊移作業，型鋼重心不穩碰撞圍籬侵入軌道，列車行經煞車不及發生擦撞意外。圖／鐵道局提供

交通部鐵道局今天上午11時許施作台南地下化工程時，因施工不慎造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間車發生擦撞，造成車輛輕微擦損、所幸旅客無人受傷，列車延誤7分鐘。但這已是8天內鐵道局第2次出包，交通部長王國材已要求路政司展開調查並嚴懲。

鐵道局晚間說明，已要求該工程（C214標）全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛等作業程序，確認符合規定後，始得復工。針對本次事件將對承攬廠商大陸工程公司及監造單位台灣世曦公司進行人員責任檢討、扣罰懲處，南工處主管亦將檢討議處。

消基會交通委員會召集人李克聰則說，交通部要正視短期內接連發生的鐵道事故，不能當作偶然事件，也要盤點目前台鐵局及鐵道局間的工程介面管理問題。

李克聰說，去年發生重大太魯閣號事故是台鐵自行發包施工仍導致意外，更何況是由鐵道局來施工，多一個介面、多一層聯繫都會讓管理疏失的風險更增加，日前發生的鳴日號列車嚴重抖動意外，就是因為鐵道局便宜行事未通知台鐵該處有施工。他認為鐵道局工程風險管理規格太低，只要在軌道施工，都要採取高規格。

鐵道 台鐵 交通部長

延伸閱讀

鐵道局施工出包區間車驚險擦撞 全面停工懲處也出爐

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

鐵道局又出包 鐵道學會：該調整執掌「根本球員兼裁判」

鐵道局8日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

相關新聞

鐵道局施工出包區間車驚險擦撞 全面停工懲處也出爐

鐵道局今日上午施作台南鐵路地下化工程，懸掛鋼梁重心不穩碰觸到圍籬，圍籬往軌道區域傾倒，3167次區間車來不及剎車撞上，列...

達美樂外帶99元活動接單爆量突喊卡 網友灌爆臉書

台灣達美樂6月13日起連續7天推出外帶9吋小披薩只要99元活動，但有民眾抱怨，昨天連打40分鐘電話訂餐都打不進，最後打客...

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

台鐵EMU900型區間車傳意外！一列由基隆開往新竹的1181次區間車，傳出在鶯歌至桃園間遭不明物體集中玻璃造成龜裂，該車...

鐵道局又出包 鐵道學會：該調整執掌「根本球員兼裁判」

交通部鐵道局今天上午11時許施作台南地下化工程時，因施工不慎造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間...

鐵道局8日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

台鐵台南路段今上午11點多發生鋼梁和圍籬入侵路線意外，交通部鐵道局正在施作台南鐵路地下化工程，不料卻在吊掛懸鋼時，不慎撞...

鐵道局施工意外 吊掛懸鋼碰撞圍籬 區間車驚險擦撞

今天上午11點多台鐵台南路段發生鋼梁和圍籬入侵路線意外，鐵道局正在施作台南鐵路地下化工程，吊掛懸鋼時碰觸到圍籬，一列區間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。