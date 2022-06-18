施工害區間車擦撞 鐵道局究責大陸工程、台灣世曦

交通部鐵道局今天上午11時許施作台南地下化工程時，因施工不慎造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間車發生擦撞，造成車輛輕微擦損、所幸旅客無人受傷，列車延誤7分鐘。但這已是8天內鐵道局第2次出包，交通部長王國材已要求路政司展開調查並嚴懲。

鐵道局晚間說明，已要求該工程（C214標）全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛等作業程序，確認符合規定後，始得復工。針對本次事件將對承攬廠商大陸工程公司及監造單位台灣世曦公司進行人員責任檢討、扣罰懲處，南工處主管亦將檢討議處。

消基會交通委員會召集人李克聰則說，交通部要正視短期內接連發生的鐵道事故，不能當作偶然事件，也要盤點目前台鐵局及鐵道局間的工程介面管理問題。

李克聰說，去年發生重大太魯閣號事故是台鐵自行發包施工仍導致意外，更何況是由鐵道局來施工，多一個介面、多一層聯繫都會讓管理疏失的風險更增加，日前發生的鳴日號列車嚴重抖動意外，就是因為鐵道局便宜行事未通知台鐵該處有施工。他認為鐵道局工程風險管理規格太低，只要在軌道施工，都要採取高規格。