樂齢族快樂生活「銀」向幸福 高齡心理健康專家神分析

在高齡化海嘯席捲的今天，「如何打造樂齡友善理想國？」、「樂齡族如何擁有幸福、美好生活？」，備受關注。今由國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心、聯合報健康事業部與元氣網共同舉辦的「2022高齡心理健康照護論壇-銀向樂齡生活的必修課」線上直播活動中，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，台灣即將步入超高齡社會，根據研究，影響長者主觀幸福感的因素，除了生理健康外，影響程度最大者為心理健康，其次是社會健康、靈性健康。

台大醫院精神醫學部名譽教授李明濱指出，長者自殺是全球性的問題，台灣長者自殺死亡率雖有下降，去年仍有超過1千位長者自殺身亡，4千餘長者有自殺行為。而長者自殺是要解除痛苦，並非結束生命，多數痛苦源自失眠、憂鬱、焦慮、憤怒、自卑等，因此高齡族群要快樂，須從家庭、心理、社會各面向，達到生活品質的提升。

一旦長者罹患失智症，無論是自身或對家人、照顧者，身心健康與幸福感都會受影響。台灣老年精神醫學會理事長黃宗正解釋，失智症又分為阿茲海默症、血管型失智症與路易氏體失智症三大類，症狀除了記憶、認知功能喪失之外，也可能有幻覺、睡眠障礙，甚至憂鬱傾向，相當複雜，若家中長輩出現疑似症狀，宜盡快就醫。

事實上，國內高齡人口約六分之一有輕重度不等的憂鬱情況，林口長庚醫院精神科副教授主治醫師張家銘指出，有別於年輕人的憂鬱，長者憂鬱症更可能伴隨身體不適，包括口乾、胃口不佳、失眠等；照顧者除了覺察長輩心理狀態、給予陪伴外，也應鼓勵就醫，同時注意自身身心狀態避免照顧者浩劫。

研究顯示，台灣失眠人口逐漸增加，台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙說，許多高齡長輩常有失眠問題，而睡眠由大腦所管理、是腦功能的表徵，隨年齡增長，睡眠越淺、越容易受干擾，越是步入高齡者，越應該重視睡眠。

台北醫學大學人文暨社會科學院長楊政達說，老化可能會影響生理，如動作遲緩、失智、睡眠等問題，而須進一步思考老化對心理、社會、大腦等健康層面的重大影響。至於要如何維持健康，這是非常重要的任務，並從年輕人的角度思考，要如何幫助家中長輩？讓長輩活得更幸福、更快樂。

政治大學心理學系副教授吳治勳說，其實人在老的過程，一定會遇到退化及失去，但「老」對不同人來說，應是因人而異，「每個人都有自己獨特的老」，因此，最重的是「心不老」，充滿彈性面對及調整生活，比去學習年輕人的東西更重要，每個人應採用智慧、慈愛，老成最適合自己的樣子，以最美好的方式面對老化。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭則提醒，孤獨與孤立感可能對身心健康帶來極大傷害。他解釋，孤獨是一種因與社會缺乏連結等因素，個人主觀產生不愉悅內在感受，而社會孤立是指個人真實地斷絕於社會連結與人際關係之外，這兩項常常容易一起被提出討論。經統計，已開發國家社區60歲以上高齡民眾近3成感覺孤單，而在住宿型長照機構住民約6成感覺孤單。

成功大學醫學院行為醫學研究所教授郭乃文指出，隨著老化過程，大腦應要成為「抗老腦」，從全生命觀點了解過去是否被約束，應該調整一下，讓生活轉變為一種用腦設計過的生活，並以學習腦逐步成長。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正則以自身為例表示，在疫情期間，晚輩可以多打電話或以視訊方式與長輩互動，讓長輩感覺備受關注，身心健康自然就會有所提升。

華人本土心理研究基金會顧問林以正認為，人與人的連結是互相影響，有些人是正面想法，讓自己的人生更豐富，有些的想法是比較負面，這樣的連結就會讓人非常疲憊。

至於手機到底對長輩能發揮什麼樣的功能，是好還是壞，國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒指出，以前在醫院進行認知功能檢查時，得到醫院排檢查，時間過久，問題也不符合實際狀況，但現今利用智能化的手機，可以紀錄使用者的數位使用軌跡，就能推測個人的認知行為。

此外，生老病死是人一生中都會遇到的事，談到在最後一哩路時到底要怎麼善終呢？台大醫院緩和醫療科主任、台灣安寧緩和醫學學會理事長蔡兆勳表示，安寧緩和是提供末期病人身心靈最好的照顧，是一種樂活積極並非等死，也不是浪時間的醫療行為。

國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文表示，對於樂齡族而言，飲食健康、居住品質與照護系統等，都深深影響其生活品質與幸福感覺。

桂冠實業營銷副總經理王振宇認為，台灣家庭結構從過去的核心家庭，轉變成現在以小家庭、單親家庭、空巢家庭居多，因此民眾的備餐習慣也有所調整，特別是疫情時刻，冷凍食品的使用量明顯增加，許多家庭會搭配生鮮食品使用，而飲食對於樂齡族的幸福感可帶來深刻影響，當冷凍食品的營養價值更符合樂齡族健康需求，而味道又非常美味，兒女、照顧者就會更安心，與長輩的關係也會更圓滿、融洽。

台灣房屋集團總裁彭培業則以「三本」祝福所有樂齡族群，他認為，樂齡族要幸福，除了本人要健康，也必須要有本事、本錢，本事是指興趣、娛樂，本錢則是財務基礎，當「三本」都充足，生活自然幸福、美好。

庇卡任意門行銷總監鄭凱文表示，樂齡族退休後的生活若要幸福、健康，可以多學習、多探險，也可以多探索，在學習的過程當中，退休生活也可以有更多樂趣。 聯合報舉辦的「2022高齡心理健康照護論壇-銀向樂齡生活的必修課」今天登場。

記者葉信菉／攝影