高齡論壇 台灣房屋總裁彭培業：三本能力 台灣成樂齡國

面對人口老化，如何讓自己過得幸福？跨足健康養生領域的台灣房屋集團總裁彭培業表示，擁有本人（健康）、本事（興趣）與本錢（經濟）「三本」能力，面對第五代養生模式下，台灣將可邁入「樂齡」大國。

國衛院、聯合報今天在張榮發基金會共同舉行「2022高齡心理健康照護論壇」銀向樂齡生活的必修課。論壇中，除邀請逾20位學者專家分享邁入退休生活外，更邀請實際投入養生健康企業界，分享「銀」接未來高齡社會先見。

國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文表示，現有許多企業紛紛投入未來養生健康，深受大家熟悉的桂冠實業營銷副總王振宇、跨足健康養生園區的台灣房屋集團總裁彭培業與庇卡任意門行銷總監鄭凱文，各就幸福飲食、第五代健康智慧園區和退休後健康生活新觀念提出精闢內容，讓所有參與論壇者受益匪淺。

王振宇從大家熟悉的桂冠湯圓企業轉型與食安的轉變談起，讓大家很快的融入論述中；鄭凱文也從居家服務系統，談到科技照顧服務。

彭培業則提出，「最好的長照就是沒有長照」，但面對國內「高齡化」與「少子化」速度加遽，加上一場看不見的新冠肺炎「病毒」襲擊，單單醫學就從傳統醫學走向精準醫學、邁向預防醫學。

他以傳統購屋來呼應健康養生轉型形容指出，人生中購屋三大抉擇時期分別為「就學」（挑學區）、就業（就近工作地點）與就養（強調綠生活）正符合所屬集團全心投入新竹縣關西鎮「第五代」健康養生模式健康園區，其中包括「溫泉服務」「健康管理」「智慧管理」「餐飲服務」到「優質護理」。