達美樂外帶99元活動接單爆量突喊卡 網友灌爆臉書

台灣達美樂6月13日起連續7天推出外帶9吋小披薩只要99元活動，但有民眾抱怨，昨天連打40分鐘電話訂餐都打不進，最後打客服電話，才知道接單爆量，活動提前結束，直呼達美樂太沒誠意。

達美樂客服人員證實，確實是接單爆量，因此活動提前結束，他們已在臉書官網發布聲明，向顧客致上十二萬分歉意。

達美樂在聲明表示，外帶小披薩99元活動訂單量遠超預期，他們不得不在17日營業結束後提前結束這次活動。如果17日前預約18日及19日的訂單，仍會如期交付餐點。

民眾投訴指昨天從下午4點開始打高雄建工店門市訂餐，但打了40分鐘不是電話中，就是響到無人接聽。再打412-5252客服專線，對方答說高雄地區小披薩全部沒貨，「辦活動也太沒誠意了」。

網友在達美樂發布聲明後，灌爆臉書，網路PTT也引起熱議。有網友表示，「制定好的活動時間還，可以提早結束令人不解」，「17號去現場一說要買99的，店員秒說沒貨，賣擱唬爛啊」，「開活動又怕別人買，哪招？」