快訊

印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

達美樂外帶99元活動接單爆量突喊卡 網友灌爆臉書

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
達美樂辦活動卻因接單超乎預期臨時喊卡，引起非議。圖／翻攝自達美樂臉書官網
達美樂辦活動卻因接單超乎預期臨時喊卡，引起非議。圖／翻攝自達美樂臉書官網

台灣達美樂6月13日起連續7天推出外帶9吋小披薩只要99元活動，但有民眾抱怨，昨天連打40分鐘電話訂餐都打不進，最後打客服電話，才知道接單爆量，活動提前結束，直呼達美樂太沒誠意。

達美樂客服人員證實，確實是接單爆量，因此活動提前結束，他們已在臉書官網發布聲明，向顧客致上十二萬分歉意。

達美樂在聲明表示，外帶小披薩99元活動訂單量遠超預期，他們不得不在17日營業結束後提前結束這次活動。如果17日前預約18日及19日的訂單，仍會如期交付餐點。

民眾投訴指昨天從下午4點開始打高雄建工店門市訂餐，但打了40分鐘不是電話中，就是響到無人接聽。再打412-5252客服專線，對方答說高雄地區小披薩全部沒貨，「辦活動也太沒誠意了」。

網友在達美樂發布聲明後，灌爆臉書，網路PTT也引起熱議。有網友表示，「制定好的活動時間還，可以提早結束令人不解」，「17號去現場一說要買99的，店員秒說沒貨，賣擱唬爛啊」，「開活動又怕別人買，哪招？」

達美樂 PTT

延伸閱讀

NBA／勇士封王免費送2000雞排 金主竟是PTT股板「航海王」

英短貓伸手想偷最後一片披薩 遭背後「超殺狠角色」抓包

披薩界傳奇！拿坡里新品「大腸包小腸披薩」199元搶吃，加100元多一件

搶宅食商機 達美樂免外送費、披薩「外送買一送一」！

相關新聞

台鐵又出狀況！最美區間車窗戶遭異物砸中、龜裂

台鐵EMU900型區間車傳意外！一列由基隆開往新竹的1181次區間車，傳出在鶯歌至桃園間遭不明物體集中玻璃造成龜裂，該車...

鐵道局又出包 鐵道學會：該調整執掌「根本球員兼裁判」

交通部鐵道局今天上午11時許施作台南地下化工程時，因施工不慎造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間...

鐵道局8日內連出2包 交長震怒要求調查、嚴懲

台鐵台南路段今上午11點多發生鋼梁和圍籬入侵路線意外，交通部鐵道局正在施作台南鐵路地下化工程，不料卻在吊掛懸鋼時，不慎撞...

鐵道局施工意外 吊掛懸鋼碰撞圍籬 區間車驚險擦撞

今天上午11點多台鐵台南路段發生鋼梁和圍籬入侵路線意外，鐵道局正在施作台南鐵路地下化工程，吊掛懸鋼時碰觸到圍籬，一列區間...

影／疫情快退散！ 比基尼單車遊行吸睛

高雄市西子灣戶外複合式商店舉辦開幕活動，特地在網路上號召身穿比基尼，從中央公園站出發一路騎單車遊行，參與活動的民眾騎單車...

達美樂外帶99元活動接單爆量突喊卡 網友灌爆臉書

台灣達美樂6月13日起連續7天推出外帶9吋小披薩只要99元活動，但有民眾抱怨，昨天連打40分鐘電話訂餐都打不進，最後打客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。