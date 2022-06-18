鐵道局又出包 鐵道學會：該調整執掌「根本球員兼裁判」

交通部鐵道局今天上午11時許施作台南地下化工程時，因施工不慎造成圍籬入侵台鐵路線，在台南保安間東正線與台鐵3167次區間車發生擦撞，造成車輛輕微擦損、所幸旅客無人受傷，列車延誤7分鐘。但這已是8天內鐵道局第2次出包，交通部長王國材已要求路政司展開調查並嚴懲。

針對鐵道局頻繁出包，台灣鐵道暨國土規劃學會痛批，鐵道局對於軌道風險管理已在水準之下、不及格，即使是工程包商發生失誤，業主也必須扛起責任。但鐵道局目前仍有許多臨軌工程在進行，鐵道學會說，如短期內無法改善，應該考慮在路線完全封閉的情況下再來施工，避免再次出包、影響鐵道安全。

鐵道學會也說，鐵道局目前同時負責路線施工以及鐵道監理的兩大工作，「這非常奇怪」，一方面工程失誤連連造成台鐵行車事故，卻同時又是台鐵、高鐵跟捷運的監理機關，「根本球員兼裁判」，建議交通部要審慎考慮調整鐵道局職掌，將施工或是監理的功能獨立的其他單位，才能有效發揮功能。

據了解，鐵道局南工處上午正進行南台南站路段地下化工程，約在上午11時38分工地進行永久柱吊裝時不慎撞及圍籬，以致圍籬傾斜侵入台鐵路線，當時剛好有列車行經，現場人員雖立即警示，仍造成列車前兩節車廂擦撞，全車旅客無人受傷，列車延誤7分鐘。

鐵道局長伍勝園證實，已受部長指示正南下善後，並低調表示會精進、檢討應改善的部分，目前已要求該工程暫停施工，也跟台鐵保持密切聯繫。