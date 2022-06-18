影／疫情快退散！ 比基尼單車遊行吸睛

高雄市西子灣戶外複合式商店舉辦開幕活動，特地在網路上號召身穿比基尼，從中央公園站出發一路騎單車遊行，參與活動的民眾騎單車在高雄捷運中央公園站1號出口前集合，許多路人見到後爭相拿出手機拍照、攝影，他們也非常大方，紛紛擺出健康又性感的姿勢讓大家留下美麗倩影，也有一名來自美國的年輕男子穿上比基尼來參加這項活動。主辦單位柳小姐表示，看到疫情已經逐漸從高原期往下降，民眾也應該開始準備恢復正常生活，希望藉由這次活動鼓勵大家走出戶外曬太陽，享受久違美好的戶外景色。

參加活動的民眾穿著各種顏色的泳裝，騎著單車在中午時分漫步在高雄街頭，許多機車騎士看到後紛紛拿出手機拍攝，而大家都沒有戴上口罩，更能展現自信笑容，業者表示根據指揮中心指引，戶外活動可免戴口罩，他們就是要呼吸久違的新鮮空氣，現在疫情趨緩，之前大家都悶太久了，只要做好安全措施，要趕快出來做運動！