風雨挑戰一波波 南庄甜柿出現落果災情

苗栗縣南庄、泰安等地栽培的甜柿受5、6月間的梅雨鋒面影響，最近有部分果園出現嚴重落果，其中南庄地區受損情況較明顯，鄉公所已展開初勘，如損害達到農業天然災害救助標準，將通報縣府爭取，減輕農民損失。

縣府農業處表示，甜柿天然災害現金救助每公頃已從9萬元調為10萬元，依規定農損達20％可申請救助，將等當地鄉公所彙報初勘結果後，視災損情況向中央反映爭取。

苗栗縣栽培的甜柿以泰安、南庄兩地為主要產區，甜柿品質優良，產期在每年10、11月間，其中南庄栽種面積近60公頃，泰安面積超過130公頃。

今年梅雨鋒面一波接一波，除出現豪雨，還有強風，最近陸續有農民反映甜柿果園出現落果，有的果樹甚至落果損失超過一半。

縣議員楊文昌指出，每年5月甜柿開始結果，是生產關鍵期，但今年梅雨期雨量大，還有強風侵襲，有果樹甚至被吹倒，一些果園落果情況嚴重，鄉公所6月17日已初勘；南庄地區栽培的甜柿品種為富有、次郎2種 ，次郎結果較早，果粒較大也較穩固，落果較少，但富有多為幼果，受鋒面衝擊較大，落果非常多。

楊文昌說，南庄甜柿栽種多在鹿場、鹿山、鹿湖及石壁等部落，有的果樹落果量超過一半，農民為保護倖存的果粒，還用網子保護果樹，防獼猴或其他野生動物侵擾，但七、八月間還要面臨颱風的考驗。