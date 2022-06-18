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好熱！台東大武36.6度、雙北飆逾34度 氣象局發布高溫資訊

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣各地高溫炎熱，氣象局針對屏東縣、台北市及花東地區發布高溫資訊。本報資料照片
台灣各地高溫炎熱，氣象局針對屏東縣、台北市及花東地區發布高溫資訊。本報資料照片

台東大武上午出現36.6度高溫，新北板橋34.5度、台北也有34.1度。中央氣象局於今日上午11時47分發布高溫資訊，針對屏東縣發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；並針對台北市、花蓮縣及台東縣發布黃色燈號，即氣溫將達到36度以上。

氣象局說，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，各地大多為多雲到晴的天氣，午後因熱力作用大氣較不穩定，大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫均達31到34度，尤其台東地區、花蓮縱谷及屏東近山區或河谷溫度更高。

明天至下周二各地仍為多雲到晴的好天氣，明天午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、二東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

高溫 台東

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