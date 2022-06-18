獨／蘇澳站改點後將無對號車可搭 末班車停靠時間曝

台鐵蘇澳站位於宜蘭縣蘇澳鎮市區，同時是宜蘭線的終點站，在北迴線開通前曾是重要交通樞紐。但隨著環島鐵路通車、國道五號通車，讓蘇澳站運量大減，對號列車數目也逐年減少，目前僅剩每日上下行各一班柴聯自強號261及262次。而台鐵將於6月29日大改點，改點後蘇澳將不再有對號列車停靠，28日晚間10點37分進站的柴聯自強號將是蘇澳站末班對號列車。

台鐵局目前進行車輛汰舊換新政策，原開行261及262次的DR2800型柴聯自強號已行駛約40年，該車款預計在明年初退出正班車運用。

台鐵局說，考量通勤旅客需求，目前261及262次行駛時段將改由新型EMU900列車開行區間快車，4007車次及4048車次繼續服務旅客；且EMU900列車較新穎舒適、速度不比柴聯自強號慢，而蘇澳站是起站旅客都會有位子坐，因此評估對旅客影響輕微。

據了解，台鐵在2016年改點時就打算停駛蘇澳站所有對號列車，當時每日仍有4班對號車，後來保留603次及612次莒光號，到了2019年改點時則調整成261次、262次柴聯自強號，仍維持每天開行兩班對號列車服務，不過在本月改點後，蘇澳站確定將暫無任何對號列車停靠。

台鐵在環島鐵路網建成前，曾有3大「盲腸線」，分別為基隆、蘇澳及台東，目前僅剩基隆及蘇澳兩處。盲腸線的稱呼源自於日本，意指該路線只能通往端點車站，需原路往返再接回主幹線，許多港口都市的鐵路線均為如此設計，恰與基隆及蘇澳的港灣城市意象相符。

在北迴鐵路通車前，旅客從北部前往花東地區，必須搭火車到蘇澳再轉搭渡輪前往花蓮，因此曾經是重要的海、陸交通樞紐。

隨著北迴鐵路通車，對號列車改以蘇澳新站為主要停靠站，且蘇澳地區近年開闢國道客運路線，讓搭火車前往蘇澳車站的趨勢漸漸式微，如今將不再停靠任何對號列車，僅維持平均約一小時一班次的區間車服務；另一方面，台鐵基隆站也因基隆捷運建設規畫、路廊有限的問題，讓火車不進基隆的議題浮上檯面，這段盲腸線是否也將隨著基隆捷運建設而走入歷史？值得持續關注。