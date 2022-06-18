快訊

政治公關幫桃機遊說美境外通關 2通電話索價310萬還失敗

竹市縱火8死嫌犯陳彥翔拔管可自主呼吸 尚未出加護病房

家長外地打拚 原民孩成了「小留學生」 夜晚只有電視相伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／蘇澳站改點後將無對號車可搭 末班車停靠時間曝

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵將於6月29日大改點，改點後蘇澳車站將不再有對號列車停靠，28日晚間10點37分進站的柴聯自強號是蘇澳站末班對號列車。本報資料照片
台鐵將於6月29日大改點，改點後蘇澳車站將不再有對號列車停靠，28日晚間10點37分進站的柴聯自強號是蘇澳站末班對號列車。本報資料照片

台鐵蘇澳站位於宜蘭縣蘇澳鎮市區，同時是宜蘭線的終點站，在北迴線開通前曾是重要交通樞紐。但隨著環島鐵路通車、國道五號通車，讓蘇澳站運量大減，對號列車數目也逐年減少，目前僅剩每日上下行各一班柴聯自強號261及262次。而台鐵將於6月29日大改點，改點後蘇澳將不再有對號列車停靠，28日晚間10點37分進站的柴聯自強號將是蘇澳站末班對號列車。

台鐵局目前進行車輛汰舊換新政策，原開行261及262次的DR2800型柴聯自強號已行駛約40年，該車款預計在明年初退出正班車運用。

台鐵局說，考量通勤旅客需求，目前261及262次行駛時段將改由新型EMU900列車開行區間快車，4007車次及4048車次繼續服務旅客；且EMU900列車較新穎舒適、速度不比柴聯自強號慢，而蘇澳站是起站旅客都會有位子坐，因此評估對旅客影響輕微。

據了解，台鐵在2016年改點時就打算停駛蘇澳站所有對號列車，當時每日仍有4班對號車，後來保留603次及612次莒光號，到了2019年改點時則調整成261次、262次柴聯自強號，仍維持每天開行兩班對號列車服務，不過在本月改點後，蘇澳站確定將暫無任何對號列車停靠。

台鐵在環島鐵路網建成前，曾有3大「盲腸線」，分別為基隆、蘇澳及台東，目前僅剩基隆及蘇澳兩處。盲腸線的稱呼源自於日本，意指該路線只能通往端點車站，需原路往返再接回主幹線，許多港口都市的鐵路線均為如此設計，恰與基隆及蘇澳的港灣城市意象相符。

在北迴鐵路通車前，旅客從北部前往花東地區，必須搭火車到蘇澳再轉搭渡輪前往花蓮，因此曾經是重要的海、陸交通樞紐。

隨著北迴鐵路通車，對號列車改以蘇澳新站為主要停靠站，且蘇澳地區近年開闢國道客運路線，讓搭火車前往蘇澳車站的趨勢漸漸式微，如今將不再停靠任何對號列車，僅維持平均約一小時一班次的區間車服務；另一方面，台鐵基隆站也因基隆捷運建設規畫、路廊有限的問題，讓火車不進基隆的議題浮上檯面，這段盲腸線是否也將隨著基隆捷運建設而走入歷史？值得持續關注。

蘇澳 基隆捷運 台鐵

延伸閱讀

柴聯自強號改點後將馳騁西部 台鐵說明關鍵考量

兩蛇爬上電車線造成噴火花停電 台鐵自強號一度停駛

台鐵楊梅站死傷事故 自強號進站輾斃侵入鐵軌民眾

繼愛三路麥當勞熄燈 基隆唯一的「漢堡王」營業到19日

相關新聞

獨／蘇澳站改點後將無對號車可搭 末班車停靠時間曝

台鐵蘇澳站位於宜蘭縣蘇澳鎮市區，同時是宜蘭線的終點站，在北迴線開通前曾是重要交通樞紐。但隨著環島鐵路通車、國道五號通車，...

好熱！台東大武36.6度、雙北飆逾34度 氣象局發布高溫資訊

台東大武上午出現36.6度高溫，新北板橋34.5度、台北也有34.1度。中央氣象局於今日上午11時47分發布高溫資訊，針...

繡球花夏日爆發 武陵花池超浪漫、福壽山「心花」怒放

台中大梨山地區海拔高，氣溫較平地低約10度，適合冷涼氣候花卉；去年武陵農場繡球花大綻放，桃紅、藍紫等顏色朵朵盛開，更有浪...

罕見警察村／原民警察從小熟知山域 救援山難、抓山老鼠很在行

原住民出身的警察好處多多，尤其在山域遼闊的宜蘭縣，不論衝山難現場救人，還是抓盜砍山林的山老鼠，他們都很在行，也是消防局、林務局的最佳拍檔。 被譽為「大同雙雄」的太平山所前所長柯榮雄、南山所長曾文雄，長年各據一方，是消防局、林務局等單位不可多得的合作夥伴；柯榮雄6月病逝，各界聞訊難過不捨，更說他的離開，無疑是地方、警界、山難搜救的一大損失。

風雨挑戰一波波 南庄甜柿出現落果災情

苗栗縣南庄、泰安等地栽培的甜柿受5、6月間的梅雨鋒面影響，最近有部分果園出現嚴重落果，其中南庄地區受損情況較明顯，鄉公所...

漂白水勿直接倒入馬桶 恐殺光汙水處理過程益菌生物

因為疫情嚴峻，民眾頻繁使用漂白水消毒，高濃度的漂白水會傷害益菌生物，台北巿衛生下水道工程處呼籲民眾切勿棄置剩餘的稀釋漂白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。