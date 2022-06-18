高齡心裡健康照護論壇 帶你迎向銀銀發亮的人生下半場

台灣2025年將邁入超高齡社會，每5人就有1人為65歲以上族群，在「登大人」的過程中，大家覺得幸福嗎？國衛院、聯合報今共同舉行「2022高齡心裡健康照護論壇」銀向樂齡生活的必修課。論壇邀請超過20位專家分享邁入退休生活後，要如何過的幸福。

專家表示，台灣2025年邁入超高齡社會，論壇為透過專家學者與產業人士經驗分享，以減輕照顧者負擔，促進長輩生活品質，同時讓年輕人沒有後顧之憂。

2022高齡心裡健康照護論壇不僅是進入退休進行式的「橘世代」關注，中壯年族群更應超前部署。論壇分為4大主題，「高齡幸福加油站」、「高齡心靈成長班」、「高齡社會面面觀」、「高齡健康防疫所」。今天論壇由國衛院、聯合報主辦，台灣大學、台灣房屋、底卡任意門、桂冠營養研究室協辦。

國衛院院長梁賡義表示，台灣即將邁入超高齡社會，為了因應人口結構改變帶來衝擊，在行政院與衛福部指示與託付下，國衛院與台大合作成立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，今天論壇是研究中心成立後的首場公眾演講活動，感謝聯合報共襄盛舉，透過專家學者與產業人士經驗分享，幫助民眾了解未來將面臨的種種重要課題，未雨綢繆，減輕照顧者負擔，促進長輩生活品質，也讓年輕人沒有後顧之憂。

面對高齡社會，梁賡義分享兩個重要觀念，第一，把所有長者當成同一族群看待，並不公平，也並非所有長者都是年老體衰、經濟弱勢，每位長者境遇、生活型態不盡相同，如有些長者喜歡擔任志工或二度就業，對台灣生產力有所貢獻，所以面對不同境遇長者，在政策、策略擬定，自然要有所因應、調整。

第二，邁入年長階段，體力難免下降，但可以享受健康老化、活躍老化生活，對邁入年長階段，希望民眾不要懼怕，坦然面對。最後，高齡醫學暨健康福祉研究中心團隊將廣邀學者一起努力，提供更多實證研究證據，提供政府政策作參考，讓政策更符合長者真實需求。

台灣大學副校長張上淳指出，高齡社會不可避免，如果平均健康餘命長，不要躺在床上或坐在輪椅上是更加有意義，台大醫院幾年前開始向政府提出高齡化的研究，政府也相當重視，因此行政院選定台大雲林分院成立國家級高齡醫學及健康福祉研究中心，由國衛院成立高齡研究中心，兩方的合作是很有意義的。

張上淳說，研究中心設在台大雲林分院虎尾院區，因虎尾及斗六老年人口占比非常高，當地也是照顧缺乏地區，台大雲林分院18年來服務偏鄉民眾，更照顧當地民眾健康，一直想要如何提供高齡者更好的照顧。張表示，高齡研究中心希望可以成為全國性的試範例子，包括輔助使用、智能應用及結合臨床，找出最適合高齡者照護計畫，希望未來可以推動到全國。

衛福部長照司長祝健芳表示，國衛院與台灣大學長期不遺餘力推動「高齡醫學暨健康福祉研究中心」籌備工作，去年5月成立籌備辦公室後，積極投入高齡醫學、長照健康相關議題等研究，並研議及監測國家相關數據進行資料分析提供政策建言，而大樓工程已於今年4月決標，期待2025年將邁入超高齡社會前完工，建立台灣高齡社會的里程碑。

此外，對於家庭照顧者的照顧負荷也透過系統性跨網絡合作篩選，透過政府與民間跨體系合作，藉由自殺及憂鬱症防治等作為，讓此類家庭得到資源與幫忙，因應人口結構改變、家戶功能勢微。

祝健芳說，聯合報健康事業部長期關心高齡議題，透過媒體宣傳及報導，讓民眾認識、了解如何面對老化、失能、失智、衰弱等相關議題，並建構友善高齡環境，面對2025年邁入超高齡社會，政府積極擘畫長照服務等議題，經由預防延緩失能，降低銀髮海嘯的衝擊。

聯合報副總編輯洪淑惠說，聯合報是國內最資深媒體，也最關心熟齡及高齡媒體，從十多年開始，願景工程室開始倡議，面對老化最重要的觀念是「活躍老化」，並同時關心照顧者議題，包括照顧帳單及「照顧殺人」議題，盼全國共同關心照顧者面對的壓力。

洪淑惠說，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心即將成立，期待透過此場論壇，大家可以身手矯健、心理強大，有魅力的迎向銀銀發亮的人生下半場。