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太麻里昨飆39度高溫 氣象局：未來幾天炎熱午後雷陣雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台東太麻里昨日發生焚風情形，最高溫測得39度，圖為太麻里車站前的遼闊海景。記者尤聰光／攝影
台東太麻里昨日發生焚風情形，最高溫測得39度，圖為太麻里車站前的遼闊海景。記者尤聰光／攝影

夏季氣候來了！中央氣象局今日表示，未來幾天受太平洋高壓影響，天氣穩定且伴隨高溫炎熱，各地民眾要注意31度以上高溫。昨天在台灣東南部有出現焚風，台東太麻里更測得39度高溫。

氣象局氣象局預報員陳伊秀說，今天受西南風影響，各地大多為多雲到晴，午後因熱力作用大氣較不穩定，大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

今天各地都較炎熱，高溫均達31到34度，局部地區可能還會更高一些，尤其台東地區、花蓮縱谷及屏東近山區或河谷有發生36度以上高溫的機率，東南部有焚風發生的可能，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

明天至下周二各地仍為多雲到晴的好天氣，明天午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、周二東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

高溫 氣象局

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