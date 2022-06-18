太麻里昨飆39度高溫 氣象局：未來幾天炎熱午後雷陣雨

夏季氣候來了！中央氣象局今日表示，未來幾天受太平洋高壓影響，天氣穩定且伴隨高溫炎熱，各地民眾要注意31度以上高溫。昨天在台灣東南部有出現焚風，台東太麻里更測得39度高溫。

氣象局氣象局預報員陳伊秀說，今天受西南風影響，各地大多為多雲到晴，午後因熱力作用大氣較不穩定，大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，建議外出攜帶雨具，以備不時之需。

今天各地都較炎熱，高溫均達31到34度，局部地區可能還會更高一些，尤其台東地區、花蓮縱谷及屏東近山區或河谷有發生36度以上高溫的機率，東南部有焚風發生的可能，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

明天至下周二各地仍為多雲到晴的好天氣，明天午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周一、周二東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。