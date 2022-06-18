梅雨季節將告一段落 轉夏季型天氣注意高溫

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，鋒面今天移動到浙江一帶，台灣附近水氣減少，各地大多晴朗好天氣。

不過，他說，西南部在清晨偶有局部短暫陣雨，東半部雲量較多。其次是東北部山區與東部山區午後還是容易有雷陣雨，如果午後要前往山區活動，還是要留意天氣變化，若溪流上游烏雲密布，甚至發生打雷閃電，就要對於水位提高警覺。

「這兩天要注意的，還有高溫」。廖于霆說，氣象局對花東地區發布黃色燈號，對屏東則發布了呈色燈號，代表這些地區單日有氣溫36度以上或連續發生幾天的機會。其他地區，中午高溫也來到32-34度左右，感受上悶熱。

廖于霆說，未來一周隨太平洋高壓勢力逐漸增強，梅雨鋒面將更遠離台灣在長江流域一帶活動，今年梅雨季節將告一段落的訊號越來越明顯，預測未來一周台灣天氣相對穩定，都是受到太平洋高壓或是高壓邊緣偏南風影響，上半天多雲時晴，午後山區局部雷陣雨的天氣。

他說，之後天氣要有較大變化，可能要看是否有颱風形成，不過目前看來，還沒有颱風活動的跡象。