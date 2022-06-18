不可忽視的慢性病 骨鬆輕忽恐增長照負擔

一位80多歲的老太太，半夜起床時不慎跌倒，發生嚴重的骨鬆性骨折，呼救了一整夜，重聽的老伴第二天一早才發現，但當他急著打電話求助時也不幸摔倒而骨折，兩位長者從此行動不便，生活無法自理，造成家人的沉重負擔。醫師提醒，骨鬆是長者容易忽略的疾病，常在跌倒骨折後才發現，家屬平時一定要有警覺。

義大醫院骨科部長馬景侯表示，骨鬆初期沒有症狀，易被忽略，尤其是一些居家照護中的長者或慢性病患者，往往出現嚴重的背痛或意外跌倒時才發現骨鬆，但這時骨鬆已經很嚴重。因此骨鬆應提早預防，只要女性逾65、男性逾70歲就要做骨密度檢測，或是當長者出現駝背、背痛或關節變形時，就要留意可能是骨鬆的症狀。

很多年長患者在跌倒後發生骨折，形成骨鬆性骨折。馬景侯指出，最棘手的是髖部骨折，根據健保資料庫論文資料顯示，發生一年內有20%的患者會死亡，死亡主因都來自併發症。

他說，髖部骨折病患因疼痛無法改變姿勢而須長期臥床，會引發肺炎、泌尿道感染和褥瘡等併發症，死亡風險增加，再加上患者的肌肉萎縮、行動不便，生活無法自理，會形成照顧者的沉重負擔。

例如前述的老夫婦，家中無子女同住，兩人同時髖部骨折後，手術期間和術後的藥物治療，都需遠在外地的子女趕回老家照料，最後擔任國中校長的兒子還決定提早退休，回鄉照顧父母。

馬景侯說，大家平日忙碌，常見年輕人外出工作，長輩們留守家中，臨床上更看過80多歲的阿公照顧同齡的髖部骨折阿嬤，沒有人可以幫忙，只能每天親自為妻子料理生活起居甚至沐浴上廁所，非常辛苦。

馬景侯並提醒，長者常會半夜起床上廁所，但因視力不佳且周遭黑暗，如果再加上居家環境雜亂，很容易在下床時絆倒而發生骨折，家屬應為長者打造友善安全的居家環境。

馬景侯也說，一旦檢測確定骨鬆，建議要有良好的生活型態、適度運動及日曬，以及補充維生素D及鈣，並同時就醫與醫生進一步諮詢。因為其他疾病或用藥也與骨鬆有關。若發生骨折，術後更須配合抗骨鬆藥物治療且不可隨意停藥，目前的藥物包括口服和針劑，而臨床上抗骨鬆藥物的醫囑遵從性以及對腎功能的限制也是必須考量的因素。他強調「每一種藥都有各自特色，必須依據病患的狀況使用，家屬和病患一定尋求專業醫師的意見。」