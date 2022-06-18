影／春天藝術節壓軸大戲 新版「 蝴蝶夫人」扣人心弦
高雄春天藝術節暌違4年再度製作歌劇，這次跳脫傳統，轉換故事時空重新演繹全球10大歌劇之一的「蝴蝶夫人」，高雄市副市長史哲形容全劇是愛情的詠嘆調，迎向日常生活的重返，值得一賞。
高雄愛樂基金會表示，「蝴蝶夫人」是義大利作曲家普契尼三大歌劇之一，這部傳世經典，各家演繹方式不同，今年高雄春天藝術節的推出的「蝴蝶夫人」，走日本意象、傳統與現代並進，更具戲劇張力與衝突。
蝴蝶象徵著美麗，卻也脆弱不堪，短暫一生華麗又悲壯，新版「蝴蝶夫人」邀請到被譽為百變女高音的林玲慧演出女主角巧巧，她在10年前曾參演過蝴蝶夫人。男主角平克頓則邀請1995年演過電影「蝴蝶夫人」男主角的美國男高音理查．卓克希爾重新詮釋，這是他第16次演出平克頓。
林玲慧說，導演馬修．巴克利跳脫傳統，將故事的時空轉換到現今，使用符合現在環境的手法，又不脫離傳統，她相隔10年再次演出，包括心情、心境都全部整理、掏空一次，想辦法回到往日單純情懷。
愛樂基金會執行長朱宏昌說，整個歌劇呈現東西方文化觀或是愛情觀上的差異，除維持原劇的角色設定，現代版本會讓觀眾更有共鳴。全劇由指揮楊智欽率高雄市交響樂團演繹動人音樂；導演是曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修‧巴克利，這是馬修第三次來高雄執導歌劇。7月1日、3日在高雄衛武營歌劇院演出，只有2場。
「馬修導演與男主角理查‧卓克希爾此次配合7+7的隔離來台演出，是疫情下難能可貴的國際合作」，史哲說，春藝第五年時，他認為春藝與市交都發展到一定階段，是時候了，當時他帶團隊自製了第一齣全本德文歌劇莫札特「魔笛」、2016年再與衛武營共製的威爾第「茶花女」、2017比才「卡門」、2018普契尼「波希米亞人」，都獲高度好評，這次再推出普契尼的全版經典歌劇「蝴蝶夫人」，期待觀眾能重返劇場，同享盛宴。
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