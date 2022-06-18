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天氣炎熱花東恐出現極端高溫 吳德榮：近期無颱風跡象

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今明兩天各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑，花東防極端高溫。本報資料照片
今明兩天各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑，花東防極端高溫。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑，花東防極端高溫；滯留鋒逐漸北移，太平洋高壓偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢。北部23至34度，中部22至35度，南部23至35度，東部21至37度。

吳德榮表示，下周一至周五太平洋高壓逐漸增強西伸，天氣晴朗炎熱，下周一、周二北台高溫升至35度，下周三至周五將升至36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部雷陣雨範圍逐漸縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

吳德榮說，根據歐洲系集模式12天的模擬顯示，西北太平洋熱帶洋面上，29日20時之前，尚無颱風活動的跡象，30日之後則已超過模擬極限，需持續觀察。

午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢。本報資料照片
午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地受影響，有較大雨勢。本報資料照片

吳德榮 高溫

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