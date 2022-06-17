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桃機全球排名因疫情下滑 學者籲把握時機吸引轉機客

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
朝陽科大飛航系主任盧衍良盧衍良說，桃園機場把握這次疫後全球航空生態洗牌的機會，努力吸引轉機旅客，也能創造更多營收。圖／桃園機場公司提供
朝陽科大飛航系主任盧衍良盧衍良說，桃園機場把握這次疫後全球航空生態洗牌的機會，努力吸引轉機旅客，也能創造更多營收。圖／桃園機場公司提供

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2022年全球最佳機場排名，桃園機場於世界最佳100座機場中名列第67，較疫情爆發前、2019年的13名大幅下滑54名。桃園機場公司說明，由於本次排名調查為半年內曾到訪該機場的旅客，但桃園機場旅客人次嚴重下降，去年出入境僅有90萬餘人次，因此影響該排名。

朝陽科大飛航系主任盧衍良分析，相較於國外機場，桃園機場的旅客進出僅剩下因公務、留學以及探親需要而不得不搭乘飛機入出境的旅客，純國際航線而沒有國內旅客挹注下，因此旅客數量銳減；而國際機場排名高度仰賴旅客回饋問卷而取得分數，因此，在進出旅客數甚低的桃園機場得分上，桃園機場難以與國外仍保持一定數量旅客進出的機場抗衡，自然獲得問卷分數支持的能力遽減，也就更無力維持排名。

盧衍良說，桃園機場過往轉機旅客比例上相對較低，若能把握這次疫後全球航空生態洗牌的機會，努力成為能跟仁川、香港比肩的東亞轉機樞紐，也能創造更多營收。

盧衍良也說，這兩年因為疫情因素，原本幾乎旅客爆滿的桃機短暫獲得喘息，可以加緊工程建設的推動、提升整體環境，再加上航空公司班表規劃創造轉機銜接便利性，吸引旅客陸續回流，可望回到過往前段班的排名。

桃園機場 轉機

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