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騎自行車外送 平台業者也要幫保第三人責任險11月上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署昨修正發布「食品外送作業安全衛生指引」，除強化合理派單機制、擴大「第三人責任保險」保險範圍外，並新增事前「危害告知」事項；其中第三人責任保險部分，考量保險商品上市需一定時間申請核准，因此緩衝自11月1日施行。本報資料照片
勞動部職安署昨修正發布「食品外送作業安全衛生指引」，除強化合理派單機制、擴大「第三人責任保險」保險範圍外，並新增事前「危害告知」事項；其中第三人責任保險部分，考量保險商品上市需一定時間申請核准，因此緩衝自11月1日施行。本報資料照片

為強化食品外送作業安全及提升職災權益保障，勞動部職安署昨修正發布「食品外送作業安全衛生指引」，除強化合理派單機制、擴大「第三人責任保險」保險範圍外，並新增事前「危害告知」事項，保護外送員安全及健康；其中第三人責任保險部分，考量保險商品上市需一定時間申請核准，因此緩衝自11月1日施行。

職安署說明，為增進外送員勞動安全措施，參考各界建議及實務需求，於2019年10月2日訂定「食物外送作業安全指引1.0」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，同年12月2日修正發布「食品外送作業安全指引2.0」，納入合理派單、保險種類及額度、避免工作負荷造成勞工身心健康危害等預防措施，之後並於2020年3月2日訂頒該外送指引3.0版，強化其法效性。

職安署職業安全組組長朱文勇表示，若未排除身兼多個平台者，國內目前約12萬名外送員。這次指引修訂，特別再強化合理派單機制，增列增列雇主應評估行駛里程、交通情形與交通法令規定等事項，合理分派工作，強化平台業者對外送員的安全績效管理，希望外送員不要再為搶單、疊單而搶快，但因為平台系統涉及商業機密，將借助後續勞檢，抽查外送員是否在密集時間內接單;此外，平台業者應於事前具體告知外送員作業可能存在危險及有害狀況，若業者未善盡事前危害高知，將依職安法26條，開罰3到15萬元。

另，朱文勇說，參考國外外送平台做法，外送員除使用機車，也可能利用電動自行車、自行車等交通工具從事外送作業，雇主及平台業者亦需強化風險控制，同時基於企業社會責任，為外送員執行外送作業投保第三人責任保險，提升外送員相關權益保障。

外送員 保險 電動自行車 勞動部 職災

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