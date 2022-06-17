夏至將至 氣象局提醒周末全台悶熱

本月21日為24節氣中的夏至，氣象局提醒，本周末天氣就能感受到「夏至‧將至」，全台都會感受到悶熱天氣，普遍可達33、34度；中南部內陸、花東局部地區還能達到35、36度，而且明天台東有出現焚風的機會，要注意防範。

氣象局說，鋒面的影響告一段落，接下來因為太平洋高壓逐步增強，水氣減少，周末將轉為悶熱、大致晴朗的天氣，白天戶外活動要做好防曬、防熱傷害的準備。不過午後還是有些零星陣雨，前往山區要注意天氣變化。

氣象局也預估，19日至21日各地大多為多雲到晴，19日午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，20日、21日東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。