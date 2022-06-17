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高溫熱浪恐來襲 醫師提醒小心熱傷害

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
高溫下使用陽傘等遮陽器具可減少熱傷害發生。圖／嘉義基督教醫院提供
高溫下使用陽傘等遮陽器具可減少熱傷害發生。圖／嘉義基督教醫院提供

氣候暖化，夏季氣溫屢創高溫中暑事件頻傳，要如何避免呢？ 醫師表示，中暑是「熱傷害」的一種症狀，還包括了如熱衰竭、熱痙攣，當人體不當地承受一定程度的悶熱時，身體會無法正常調節高溫及散熱，此時熱傷害就會發生。當發現有疑似熱傷害的患者，要即時補充水分、維持環境良好空氣流通或給予電扇吹拂、解開過多的衣物協助患者散熱、盡速離開高溫環境，若症狀持續，則需迅速就醫。

嘉義基督教醫院家醫科醫師薛詩潓表示，熱衰竭及熱痙攣屬於度較度輕的熱傷害，熱衰竭發生時會出現暈眩、頭痛、噁心、嘔吐、心跳加速、體溫升高、虛弱等症狀；若在過熱的環境下過度運動後，除了上述症狀外，同時合併有不自主的肌肉抽搐，即為熱痙攣；而「中暑」屬於重度的熱傷害，會出現體溫高於攝氏40度以上和意識改變如言行舉止異常、癲癇、昏迷等，若處理不當，會導致多重器官衰竭，甚至是死亡。

醫師薛詩潓表示，以下幾類族群是熱傷害的高危險群，包括65歲以上年長者或5歲以下的兒童、肥胖者或身體質量指數（BMI）高者、戶外工作者、運動員、當下身體狀態較差者（睡眠不足、感冒、發燒、腹瀉、嘔吐等任何急性病症）、熱適應不良者（軍中新兵）、有服用抑制排汗之藥物或利尿劑或交感神經興奮劑、有慢性病（包括患有代謝疾病者，如甲狀腺亢進）、心肺功能不良的患者、有認知異常的身心障礙者或失智症患者，在高溫環境下更需格外小心。

薛詩潓強調，當溫度及溼度高時，儘量避免在室外逗留或運動，若因工作或其他原因需要做勞動或運動，切記要適度休息、補充較多的飲水量。活動量也要因應個人體能狀況，不可過度；在戶外時要穿著較寬鬆且透氣、顏色淺、易排汗之衣物，做好防曬措施如戴合適的遮陽帽或撐陽傘，或是戴著隨身小風扇，隨時留意所處環境的空氣流通度，避免過於悶熱。提醒民眾，即使是在室內環境也可能會有熱傷害的狀況發生喔！所以保持環境通風是很重要的。

夏季高溫，醫師提醒小心熱傷害。圖／嘉義基督教醫院提供
夏季高溫，醫師提醒小心熱傷害。圖／嘉義基督教醫院提供

患者 高溫 中暑

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