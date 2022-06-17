foodpanda增平台服務費惹議 北市：下周二請業者說明

外送平台富胖達(foodpanda)在6月時無預警增收平台服務費，引發消費者不滿，短時間內申訴案件高達831件。行政院消保處將請北市府行政調查外送平台是否違法。對此，北市法務局指出，北市受理申訴案約400件，已訂下周二請富胖達公司到府說明後續處理方式。

富胖達（foodpanda）是6月6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起酌收平台費，北北基每單收5元、桃竹地區每單收3元，這也是foodpanda首次在台灣收取平台費。

據消保處指出，外送平台無預警增收平台服務費，消費者提起消費申訴，行政院消費者保護處至6月15日止，消費申訴案件高達831件，若併同其他消費爭議統計，foodpanda今年已經被申訴高達1706件。

北市主任消保官楊麗萍指出，針對前揭富胖達公司無預警對於訂閱制用戶額外收取平台服務費用引發爭議，北市統計至今17天下午1時，受理申訴案約400件，已訂6月20日邀集市府衛生局、商業處等相關目的事業主管機關進行釐清，並請富胖達公司到府說明，將要求該公司提出妥處方案，市府將視該公司研提方案情況，評估申訴案件後續處理方式。

消保官也強調，若企業經營者規避、妨礙或拒絕調查，依消保法第57條規定，可處3萬元以上、30萬元以下罰款，並得按次處罰。