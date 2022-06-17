工會出招要求台鐵加薪5成 不排除發起罷工投票

台鐵公司預計在2024年1月掛牌，勞資雙方昨日已啟動公司化16項子法協商準備，但台鐵企工昨日同時發文給台鐵局，指出人力結構M型化問題使嚴重人才流失，要求加薪5成。工會理事長陳世杰說，若無法達成協議將會由勞動局調解，工會不排除發起罷工投票，同時也在接下來的勞資協商中給台鐵一些壓力。

工會指出，因應台鐵公司化，為能留住人才和提升員工士氣，工會要求台鐵所有員工調薪提高50%，請台鐵局與工會協商，倘若無法達成協議，將逕送勞資爭議處理。

工會說，根據台鐵統計，新進人員在1年內離職比率在2013年已超過2成，這幾年更達到約3成，薪資待遇低是留不住人才主因，人力結構嚴重M型化，技術傳承出現斷層，這已嚴重影響行車安全。

工會也說，台鐵局薪資相較其他國營企業如中油、台電和郵政公司，光底薪就少了萬元以上，員工須靠加班費和各類津貼才有相對較高收入，賺的是「血汗錢」，薪資結構完全不合理，新進人員無法承受須長期加班才能勉強維持家庭生計，還要犧牲健康與家庭時間，因此都轉考其他國營企業或高普考，留不住人才。