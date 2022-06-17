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去年二次事故致7人魂斷國道 高公局提保命措施

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
車輛可行駛或無傷亡待援事故處理流程。圖／高公局提供
車輛可行駛或無傷亡待援事故處理流程。圖／高公局提供

據統計去年國道共發生6件因二次事故致死之交通意外，造成7人死亡，5人受傷；今年1至5月類似事故則發生2件，造成2人死亡，9人受傷。交通部高公局指出，由於國道車速快，駕駛人應變視距長，若遭遇事故無人員傷亡且車輛尚可行駛，建議用路人於擺放故障標誌及通報後，在確認安全下，設法拍攝記錄現場，再儘速將車輛移至安全處所，等待員警抵達。

高公局也說，如遭遇事故致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈，關掉引擎，所有人員儘速撤至護欄外或車道外之安全處所，面向來車沿護欄外或內外路肩至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，並報警等待員警抵達。

今年5月13日晚間8時許，國3北向291.8k公里處，1輛自小客(A車)先撞擊前方1輛小貨車(B車)後，後方自小客車(C車)因煞車不及撞及A車，C車駕駛下車後未及時至安全處所待援，結果又遭後方1輛自小客車撞至對向車道，並引發6車之追撞事故，共造成1死6傷。高公局提醒用路人在國道發生事故時，採取任何動作如解開安全帶、擺放車輛故障標誌、報案或移動車輛之前，均應先確認自身安全，以避免二次事故發生。

高公局也提醒用路人，車輛故障時應儘可能滑離車道，停放至路肩，並依上述方式擺放故障標誌及通報待援。同時籲請用路人上路前做好車輛保養及檢查，避免於國道上發生車輛故障或事故而危害自身及他人行車安全。

車輛無法行駛或傷亡待援事故處理流程。圖／高公局提供
車輛無法行駛或傷亡待援事故處理流程。圖／高公局提供

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