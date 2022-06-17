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炎夏將至事故增 高公局提醒遇爆胎「勿急踩剎車」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
高公局提醒行駛中如遇爆胎事故應減緩速度，讓車輛逐漸滑行至路肩待援，圖為國道事故示意圖。記者潘欣中／翻攝
高公局提醒行駛中如遇爆胎事故應減緩速度，讓車輛逐漸滑行至路肩待援，圖為國道事故示意圖。記者潘欣中／翻攝

夏天來臨，高公局提醒爆胎及火燒車事故恐增加。去年7至9月間，國道發生127件爆胎事故，占全年448件之28%．平均每月約有42件爆胎事故，較其他月份平均約36件高出約19%；同期國道也發生44件火燒車事故，占全年122件火燒車事故之36%，較其他月份平均約9件高出約69%。

國道行車途中如遇爆胎，切勿急踩煞車，高公局建議應放開油門減緩速度，握穩方向盤後啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑行至路肩，並在車輛後方50~100公尺處放置車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至護欄外或安全處所等候，並「面向車道」以隨時警戒來車，同時儘速撥打1968免付費電話，向交控中心通報請求救援服務。

高公局提醒用路人平常即應注意輪胎胎紋、胎壓與胎齡，亦應留意輪胎外觀是否有龜裂或變形，並確實做好車輛保養，保持引擎良好散熱狀況。出門前除基本之油量及電量檢查外，要特別留意水箱水量是否足夠並加滿。添加水箱水時，務必在引擎冷卻狀態下進行，以免被高溫蒸氣燙傷。

高公局也說，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3000~6000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺電、缺燃料等情形，可處新台幣600~1200元罰鍰。

國道 火燒車

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