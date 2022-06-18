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假日就帶孩子到這裡放風！全台熱門親子公園一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
假日就帶孩子到這裡放風！全台熱門親子公園一次看。 圖片來源:unsplash
假日就帶孩子到這裡放風！全台熱門親子公園一次看。 圖片來源:unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「親子公園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台五大親子公園網路聲量排行，以及八大親子公園熱門遊樂設施。

許多父母都會在假日帶著孩子到公園玩耍，而近年來全台各地更是出現許多親子共融公園，除了設施更加齊全多元外，也讓父母能與孩子同樂，因此許多父母都在關注到底哪座親子公園好玩，希望能在下個假日帶著家中寶貝前往。

生態動物主題公園好吸睛 兩層樓高溜滑梯在這裡

全台5大親子公園網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台5大親子公園網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的親子樂園，可發現許多親子樂園皆以生態動物為主題，像是「熊猴森林樂園」就以台灣特色動物，如台灣獼猴等，作為造景，讓孩子在遊樂同時還能認識各式台灣動物，讓許多家長直呼「真的可愛又好玩！而且溜滑梯超多～不用排隊很讚」。

另外，「凹子底森林公園」則以鳥巢為主題，以此發想遊樂設施設計。而以海洋生態為主題的「潮境公園」，其中鸚鵡螺造型溜滑梯也讓許多民眾直呼「好有創意」，有許多網友便回應「這裡有很多海洋相關知識科普，很適合順便教導孩子環保重要性」，表示能夠寓教於樂十分吸引人。

除此之外，「AI智慧園區公園」有著大面積的滑步車場，讓家長可以帶家中寶貝去練習，且滑步車場設計多樣關卡，讓許多網友表示「小孩超放電！玩不膩」；而「獅山親子公園」則設有兩層樓高溜滑梯，有民眾就分享「小朋友玩得超過癮， 一直說是她玩過最好玩的溜滑梯」，推薦家長可以帶著家中小孩同遊。

「溜滑梯」、「盪鞦韆」百玩不膩 大童最愛這些設施

TOP8親子公園遊樂設施網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP8親子公園遊樂設施網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著我們觀察網友熱議的親子公園遊樂設施，可發現「溜滑梯」、「盪鞦韆」等公園經典設施最受到熱論，有網友就表示「小孩去公園就只玩溜滑梯…怎麼玩都玩不膩」，讓許多心有戚戚焉的家長回應「真的！！叫他去玩一點別的都不要」。另外，也有民眾請益「盪鞦韆排了好久，到底一個小孩玩多久算公平？」，表示公園的盪鞦韆時常大排長龍，讓許多網友紛紛回應「對！每次都拿捏不好多久要叫小孩下來」、「看到後面有人在排隊就會叫小孩要注意時間，要輪流」。

除此之外，許多孩子到公園也喜歡在「沙坑」內遊玩，有人就分享「小孩真的可以在沙坑玩一整天，現在模型這麼多，可以堆出超多東西」，引發網友熱議，有家長就回應「對！而且每次都會跟其他孩子變成朋友，一起交換道具」；而如，「攀爬設施」、「吊橋」、「平衡木」等較為刺激的遊戲，也深受大童喜愛，像是有民眾就表示「小孩上國小以後溜滑梯什麼都不玩了，每次去公園都只玩攀爬架」。

你也時常帶著孩子到親子公園走走嗎？下次假日不妨參考上述的熱門親子公園，與孩子同樂度過悠閒的假日時光！

觀看原文→https://bit.ly/3y150Mg

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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