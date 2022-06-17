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「加收平台費」惹議...831人怒投訴消保官 foodpanda回應了

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foodpanda增收平台費1周湧831件消費申訴 北市將調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
foodpanda日前無預警宣布開收平台服務費，引發消費者強烈反彈，短短一週有831件消費申訴案湧入行政院消保處。 本報資料照片
foodpanda日前無預警宣布開收平台服務費，引發消費者強烈反彈，短短一週有831件消費申訴案湧入行政院消保處。 本報資料照片

美食外送平台foodpanda於6日無預警宣布增收平台服務費，自7日起，北部6縣市每筆訂單加收3到5元，引發使用者強烈反彈，已繳費加入Pro方案的消費者更痛斥此舉是「養套殺」、巧立名目漲價。據行政院消保處統計，截至15日起，短短一周就湧入831件的消費申訴案。消保處說，10日已召開跨部會會議，將由北市府於近期展開行政調查。

foodpanda自7日起增收台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市及新竹縣等6地區「平台服務費」，引起消費者反彈，消保處統計，截至6月15日止，加收平台服務費的消費申訴案件高達831件，而foodpanda去年整年被申訴1945件，今年1月至6月15日被申訴1706件。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，消保處已在10日邀集相關部會、地方政府及foodpanda業者開會，由於業者登記轄區在台北市，將由台北市政府近期展開行政調查，確認加收平台服務費是否有違反消保法及民法，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件。

王德明說，除了確認業者有沒有違反行政規定，消保處也要求foodpanda停止增收平台服務費，但業者回覆這是全球政策，僅保證會與繳費加入Pro方案的會員進行個案溝通協商，並以優惠方式回饋。

消保處呼籲，消費者如與foodpanda產生消費爭議，可依消保法第43條規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另應完整保留各項訂單資料，在召開協商會議時提出，以保障自身權益。

foodpanda 行政院

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