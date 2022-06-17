全球最佳機場排名桃園機場下滑30名 關鍵原因曝

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2022年全球最佳機場排名，桃園機場於世界最佳100座機場中名列第67，較2021年的37名下滑30名。

機場公司分析，因桃園機場為純國際線機場，且旅客人次嚴重下降，故無法於旅客填寫問卷的調查方法下獲得佳績，但相信隨著國內疫苗覆蓋率提升及近期邊境檢疫政策的調整，跨國旅行逐漸重啟之下，能重拾旅客信心，在評比中重新站穩排名。

機場公司說，Skytrax全球百大最佳機場排名本次調查期間為去年9月至今年5月，在此期間由於台灣嚴防疫情，導致去年機場出入境旅客量僅90.9萬人次，其他鄰近如香港機場旅客量去年也僅有140萬人次，不到原本一成；再加上檢疫流程管制嚴格，對旅客滿意度造成直接影響，故百大機場排名下滑；旅客人數雖少，桃園機場也沒有鬆懈，在旅客量分組評比中，桃園機場仍在年旅客200萬以下最佳機場獲得第5名。

機場公司說，雖然疫情重創桃園機場營運，但仍致力提升服務及設施品質。於2021、2022年連兩年獲得國際機場協會（ACI）的「傾聽旅客心聲認證」及「機場健康認證」（AHA）肯定，積極推動科技化及相關基礎建設，如One ID臉部辨識系統、研發航務管理暨航班輸運系統（FOS）、建置機場協同決策(A-CDM)系統等各項數位轉型計畫，同時全力優化行李輸送系統、完成跑道鋪面刨鋪、全部空橋之汰換、滑行道工程亦將於本年底完成，而最重要的第三航廈主體工程亦積極推動進行。

機場公司也說，隨著邊境管制逐漸放寬，有更多旅客能體驗桃園機場的改變，及簡化放寬後的邊境防疫流程，桃園機場有信心以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優質的機場體驗。

根據今年度Skytrax全球最佳機場排名，前3名與去年排名相同，分別為杜哈哈馬德、東京羽田以及新加坡樟宜機場。