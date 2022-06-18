家庭首選用車Gogoro VIVA XL Belt 成後起新秀！參戰國民機車市場
即將進入暑假機車銷售旺季，各車廠也紛紛推出新車款、新方案。當中，市占最高且滿足一般民眾使用型態的「國民機車」最受歡迎，透過省油、友善坐高、長坐墊、超大置物空間，甚至運用熟悉的「車名」等特點來吸引消費者。而近年二輪市場銷售型態不斷改變，現在「國民機車」並非燃油引擎專屬，電動機車也有相符選項。
KYMCO Famous新名流125：坐高最低755mm、坐墊長度650mm、省油
國民機車代表車款KYMCO Famous，2019年以「新名流」重返台灣二輪市場之後就擁有相當高的人氣，具備坐高最低755mm、坐墊長度650mm以及市場熱賣機種等特點，成為許多家庭用車的最佳選擇。KYMCO Famous新名流動力滿足七期排放規範，在125c.c.排氣量設定下還有亮眼的54.5km/L平均油耗表現。
三陽Duke迪爵125：坐高最低755mm、坐墊長度689mm、同級最佳油耗
剛發表的全新三陽Duke迪爵125，搭載全新世代引擎不僅馬力表現優於同級對手，還造就63.9km/L最佳油耗成績。在全面迎合「國民機車」使用需求下，全新三陽Duke迪爵125也擁有755mm最低坐墊高度以及寬敞的689mm坐墊長度設定，再加上大容量置物空間，成為近期市場話題車款。
Gogoro VIVA XL Belt：坐高最低750mm、坐墊長度810mm、獨家倒車功能、全LED照明
Gogoro VIVA XL Belt不但有更穩定的12吋輪框設定、便利置物空間以及電動馬達特有的飽滿低扭輸出等特點，還有傲人的810mm坐墊長度以及友善的750mm最低坐墊高度，加上Gogoro VIVA XL Belt不需要油箱配置，因此能大幅提升前腳踏的放置空間，創造出更舒適的騎乘姿勢以及更寬闊的承載能力。
不僅如此，Gogoro VIVA XL Belt採用皮帶傳動系統，更安靜、耐用並且保養更為輕鬆，還有專屬電子倒車鍵，可以減少從停車格退出的重量負擔。至於在騎乘安全方面，Gogoro VIVA XL Belt也超越「國
雖然油與電無法在同個基準點比較，但Gogoro Network目前在全台灣各地已經有超過11,246個GoStation®電池交換機櫃，人口密集的都會區更是大幅超越加油站數量；加上「交換電池 一換就GO」的快速能源補充模式，相比傳統「國民機車」還要去加油站排隊等候，Gogoro VIVA XL Belt具有更輕鬆、便捷的用車模式。
Gogoro VIVA XL Belt不僅全面滿足「國民機車」所需的用車特點，獨家iQ System智慧系統應用，還可以透過智慧手機進行Siri語音控制、找尋車輛、查詢換電站、上鎖／解鎖車輛以及雨天智慧模式；加上中柱、側腳架都具有自動斷電功能，不僅符合年輕世代的用車模式，還能預先防範未然。
當電動機車市占率已經突破14％（5月銷售數據）且總累積銷量已經超過55萬台，新型態電能移動載具已經成為台灣二輪市場不可或缺的一部份。身為銷售領頭的Gogoro不僅擁有豐富機種與級距，在面向「國民機車」市場，Gogoro VIVA XL Belt更是毫無疑問能全面勝任，並且還具有許多獨家專屬功能。
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