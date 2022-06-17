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Skytrax全球評比排名67 桃機軟硬體更新為疫後復甦準備

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
隨著邊境管制逐漸放寬，機場公司將持續與航空公司、免稅店業者及CIQS等各單位密切合作，以提供旅客便利的空運服務。圖／桃園機場公司提供
隨著邊境管制逐漸放寬，機場公司將持續與航空公司、免稅店業者及CIQS等各單位密切合作，以提供旅客便利的空運服務。圖／桃園機場公司提供

英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2022年全球最佳機場排名，桃園機場於世界最佳100座機場中名列第67，較2021年的37名下滑。機場公司獲知此一排名後評估，因桃園機場為純國際線機場，且旅客人次嚴重下降，故無法於旅客填寫問卷的調查方法下獲得佳績，但相信隨著國內疫苗覆蓋率提升及近期邊境檢疫政策的調整，跨國旅行逐漸重啟之下，桃園機場國際競爭實力仍蓄勢待發，終能重拾旅客信心，在評比中重新站穩排名。

2022年Skytrax全球最佳機場排名前3名與2021年排名相同，分別為杜哈哈馬德、東京羽田以及新加坡樟宜機場。

桃園機場公司表示，Skytrax全球百大最佳機場排名本次調查期間為2021年9月至2022年5月，在此期間由於台灣嚴防疫情，導致去年機場出入境旅客量僅90.9萬人次，其他鄰近如香港機場旅客量去年也僅有140萬人次，不到原本一成；再加上檢疫流程管制嚴格，對旅客滿意度造成直接影響，故百大機場排名下滑；旅客人數雖少，桃園機場也沒有鬆懈，在旅客量分組評比中，桃園機場仍在年旅客200萬以下最佳機場獲得第5名。

新冠疫情雖重創桃園機場營運，機場公司仍致力提升服務及設施品質。於2021、2022年連兩年獲得國際機場協會（ACI）的「傾聽旅客心聲認證」及「機場健康認證」（AHA）肯定，積極推動科技化及相關基礎建設，如One ID臉部辨識系統、研發航務管理暨航班輸運系統（FOS）、建置機場協同決策(A-CDM)系統等各項數位轉型計畫，同時全力優化行李輸送系統、完成跑道鋪面刨鋪、全部空橋之汰換、滑行道工程亦將於本年底完成，而最重要的第三航廈主體工程亦積極推動進行。

隨著目前邊境管制逐漸放寬，有更多旅客能體驗桃園機場的改變，及簡化放寬後的邊境防疫流程，桃園機場有信心以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優質的機場體驗。＃

桃園機場於疫情間完成跑道鋪面刨鋪、滑行道更名等多項工程，隨著跨國旅行逐漸重啟，桃園機場國際競爭實力仍蓄勢待發。圖／桃園機場公司提供
桃園機場於疫情間完成跑道鋪面刨鋪、滑行道更名等多項工程，隨著跨國旅行逐漸重啟，桃園機場國際競爭實力仍蓄勢待發。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 疫情

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