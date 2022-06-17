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士林TOD工程竟圍住捷運無障礙坡道 北捷昨漏夜補救

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北捷運表示，昨天晚上已完成無障礙坡道設置。圖／台北捷運公司提供
台北捷運表示，昨天晚上已完成無障礙坡道設置。圖／台北捷運公司提供

台北市議員汪志冰今天表示，昨天有身障人士向她陳情，士林捷運站為了TOD工程竟封住無障礙坡道，讓他無法通行，台北捷運公司太離譜，有工程竟沒有同時規畫暫時坡道。北捷總經理黃清信說，當初有規畫無障礙坡道，但進度沒有跟上，這的確是北捷的疏忽。

台北捷運5月30日公告，6月2日起士林站出口二配合士林TOD工程調整旅客進出動線，使用輪椅、嬰兒車、自行車的旅客改由出口一進出。

汪志冰今天在交通委員會表示，一位身障朋友向她陳情，昨天早上到士林捷運站準備搭車上班，發現身障坡道被用圍欄圍起，鐵捲門也關閉，他無法進站，不停按鈴、找人求助，最後是好幾位捷運工作人員將他連電動人帶人扛進捷運站，這很危險。北捷很扯，因為TOD工程6月初就公告要施工，結果現在都已經6月中，臨時的坡道都還沒有做起來。

汪志冰說，北捷很誇張，根據她了解，北捷6月1日開始籌備，6日就圍起圍欄，施作前沒有超前部署，先做其他措施，要先想到身障人士的不方便再封，半個月過去便道都沒做起來，現在有民眾陳情才連夜趕工做便道。

黃清信說，當初工程單位向他報告施工時說出口要封起來，他覺得雖然旅客還能通行，但對身障者來說很辛苦，有提議要開維修門，也把花圃柵欄打開，但確實沒有注意到無障礙坡道，他已經要求積極處理，今天完成權宜措施，坡道已經設好了。

黃清信說，昨天晚上已經連夜將坡道做起來，他們之前有規劃坡道，只是設置的速度沒有跟上，他承認的確有疏失，動作太慢沒有跟上，即便是過渡工程，也該開便道。

議員汪志冰表示，身障民眾陳情，無障礙坡道被封住，無法進站搭車。圖／汪志冰提供
議員汪志冰表示，身障民眾陳情，無障礙坡道被封住，無法進站搭車。圖／汪志冰提供
捷運士林站日前公告將施作工程，調整旅客動線。圖／取自台北捷運公司網站
捷運士林站日前公告將施作工程，調整旅客動線。圖／取自台北捷運公司網站

北捷 捷運 身障者

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