手扶梯倒退求償2萬挨批佛心 北捷調高違約金至50萬元

台北捷運新埔站3月手扶梯突然倒退造成多位民眾受傷，北捷事後和電梯廠商求償2萬元違約金，被議員批評太佛心、不符比例原則。北捷總經理黃清信今天說，新訂契約已經調整金額，提高到50萬元，已經履約的契約也追溯發出公文，廠商收到文後也配合繳納，未來扶梯汰換會加但書，環境較差的手扶梯就以專案處理。

電扶梯意外發生後北捷4月到台北市議會交通委員會專案報告，北捷表示要向電梯維護廠商求償2萬元懲罰性違約金，遭多名議員炮轟金額過低，北捷坦言罰額不符比例原則，未來將責成業務單位針對不同情節擬出相符罰則。

議員李明賢今天說，懲罰性違約金只有2萬元，對廠商來說根本不痛不癢，是否有重新檢討？黃清信說，因為大家覺得金額沒有嚇阻作用，所以未來新訂契約會調整，將會更有嚇阻性，金額會提高到50萬元，會要求原廠廠商對於保養，要配合變更契約完成。

黃清信說，對於已經履約的廠商也可以追溯，以公文告知廠商懲罰性金額提高，廠商收到文後「雖然有意見但也去繳納」，完成當初討論的決議。

李明賢說，電扶梯意外後北捷說要30至35年才要更換，20年大修，照這標準台北市第一條通車的木柵線有一段手扶梯已經用了26年，應該要考慮提早更換，加強乘客安全，手扶梯也不一定要只有使用30至35年才能更換。

黃清信說，手扶梯不會只修不換，也不會只換不修，中間會有大修，期程到了就是重置，未來會就財源、可靠度、社會觀感等綜合評估，手扶梯除了年限就是看可用度，正常就是以90為標準，就像車子保養會看里程也會看時間，不能修就換掉，但若穩定就繼續使用。

黃清信說，北捷長期經營，知道可用度多少的扶梯可以繼續運作，確實有的扶梯個案環境較差，未來會加上但書，這樣的扶梯就以專案換掉，不受可用度的限制。