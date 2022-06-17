捷運盃校際街舞大賽決賽明天登場 最高獎金12萬元

台北捷運公司今天表示，2022年「捷運盃校際街舞大賽」決賽將於18日在捷運劍南路站戶外廣場登場，排舞高校組、排舞大專組及霹靂舞Battle等賽事共有20支隊伍爭奪冠軍，獎金最高可獲得12萬元。

台北捷運公司表示，捷運盃校際街舞大賽由台北捷運公司、泰舍集團/泰元國際、國泰世華銀行共同主辦，號召高中及大專院校學生組成同校隊伍參賽，在夢想的舞臺殿堂發光發熱、爭取校際榮譽。

台北捷運公司表示，校際街舞大賽包含排舞高校組、排舞大專組及霹靂舞Battle賽事，這次共有108支隊伍報名參賽，共有12支隊伍在排舞高校組及大專組的激烈初賽中脫穎而出的，霹靂舞Battle賽也有8支優秀隊伍要爭冠。

台北捷運公司表示，排舞賽事冠軍可獲得獎金12萬元、亞軍8萬元、季軍3萬元、優勝1萬元（每組3隊）；霹靂舞Battle賽事冠軍可獲得獎金6萬元、亞軍3萬元、季軍1萬元。

台北捷運公司表示，排舞高校組由華岡藝校、莊敬高職、普林思頓育達高職、南強工商等4校6支隊伍，取得決賽門票。排舞大專組由台北市立大學、黎明技術學院、崇右影藝科技大學3校共6支隊伍取得決賽資格。

台北捷運公司表示，霹靂舞Battle是2024年巴黎奧運增設霹靂舞項目，這次校際街舞大賽也納入此項目，賽事將於18日上午進行海選，共計39支隊伍，透過上午海選出8強，將在同天下午對決，展現最讓人注目的舞技。

台北捷運公司表示，疫情期間，防疫不放假，呼籲民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，請全程佩戴口罩，違反規定者，最高罰鍰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。也提醒旅客電子票證加值或購買單程票，可多利用捷運自動售票機，多用機器減少人員接觸，防疫更安心。